Feljelentés a 420 milliárdos gigatender miatt

Hűtlen kezelés, valamint közbeszerzési versenykorlátozás miatt tett feljelentést a 420 milliárdos víziközmű-fejlesztési projekttel kapcsolatban Jávor Benedek.

A Párbeszéd EP-képviselője arra kérte Polt Péter legfőbb ügyészt, hogy rendeljen el nyomozást. A gigatender körüli szabálytalanságok miatt korábban 55 milliárd forintos büntetést is kilátásba helyezett az Európai Bizottság. A testület szerint a 24 nyertes közül mindössze négy olyan volt, aki érvényes ajánlatot adott be, és azt is kifogásolták, hogy az uniós projekthez 5 milliárdért kötöttek tanácsadói keretszerződést.

