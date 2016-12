Félezer tonna virslit is eladnak, de viszik a pezsgőt is

Az óév utolsó napján a virsli fogy a leginkább a boltokban, van olyan hipermarketlánc, amely ebben a hónapban félezer tonna virslit ad el. Az éjféli koccintáshoz töltendő pezsgőnek hatszor nagyobb a forgalma az év végén, mint egyébként. Bár sokan hagyták az utolsó percekre a bevásárlást a szilveszteri menühöz, a nagy roham elmaradt a boltokban.

Sorba álltak a húspultnál a szilveszteri disznóhúsért az egyik ürömi boltban. A karaj és a tarja kilója is 1000 forint körül volt, de sokan a bőrös malachúst keresték. Lencse és virsli is bőven volt a bolti polcokon, pultokban. Utóbbit folyamatosan pakolták ki az eladók, a juhbelesből fogyott a legtöbb. Egy nap alatt fél tonna virslit adtak el csak egy üzletben. Azt mondták, egyre többen veszik a drágább, jobb minőségű, tehát magasabb hústartalmú virsliket. De ugyanilyen fontos a minőség a pezsgőknél is.

„A szeszes italok közül a pezsgő az, amiből a legtöbbet adunk el, az édes kategória a legkedveltebb, de a magasabb árfekvésű termékeknél látunk előrelépést, ott már a szárazabb kategória is egyre jobban előtérbe kerül” – mondta Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója.

Az egyik óbudai hipermarketben a pár száz forintos pezsgőktől a több ezer forintosig lehetett válogatni. De akadt olyan is, amelyért 55 ezret kértek. Szilveszterkor hatszor több fogy az ünnepi italból, mint az év bármely más időszakában. Persze itt is a virsli a leginkább kelendő árucikk.

„Virsliből körülbelül tizenötszörösére nő a forgalom, ez azt jelenti, hogy decemberben 500 tonna körüli az a virslimennyiség, amit értékesítünk. 90-féle virsliből választhatnak a vásárlók, itt általában a juhbeles, illetve frankfurti baromfivirsli a legnépszerűbb” – mondta Varga Eszter, a Tesco médiakapcsolat-menedzsere.



Az év utolsó napján már jóval kevesebben voltak az üzletekben, mint a két ünnep között, de sokan most is az utolsó percre hagyták a bevásárlást.