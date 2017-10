Féléves mélyponton a Fidesz

A Fidesz szeptemberben 43 százalékon állt az augusztusi 51 százalék után - a választani tudó biztos szavazók körében. A Jobbik stabilan a második, minimális csökkenéssel 22%-os a tábora. Az MSZP némileg javított, 11 százalékkal a harmadik, igaz, a felmérés még nem tükrözi Botka László visszalépésének hatásait. A kisebbek közül a DK és az LMP jutna most be az Országgyűlésbe, mindketten erősödtek: a DK 5-ről 8, az LMP 4-ről 7 százalékra. A Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is 3 százalékon állt, az Együttet 2, a Párbeszédet 1 százaélkra mérték.

