Felesleges pénzkidobásnak tartják a vizes vb ugrótornyát

Kétmilliárd forintból épül az ideiglenes dunai ugrótorony az idei vizes vb-re. A toronytól sokat várnak, mert szép helyen van és jól lehet fotózni az ugrókat a parlamenttel a háttérben. A Hír TV-nek nyilatkozó sportközgazdász szerint a képeknek híre megy és ez végső soron olcsóbb, mintha plakátokkal reklámoznák Magyarországot külföldön. Az MSZP szerint a beruházás felesleges pénzkidobás.

Várhatóan a toronyugrás helyszíne lesz a leglátványosabb az idei vizes vb-n. A sporteseményre kétmilliárdból építenek ideiglenes ugrótornyot a Dunán, a Batthyány tér közvetlen közelében.

Hajnal András, Európa-bajnoki ezüstérmes műugró azt mondja, a sportág lényege, hogy az ugrás látványos legyen. Ezért gyakori, hogy reprezentatív helyszínt választanak a szervezők.

„Ez nem egy olyan mainstream sportág, ami arra adna okot, hogy egy állandó létesítményt kellene erre kialakítani. Például, hogyha nézzük a barcelonai világbajnokságot, akkor vezették be világbajnokságon a szupertoronyugró versenyszámot és ott is egy mobil toronyugró-, elugróhelyet építettek. Én is azt gondolom, hogy talán ez az észszerű megoldás, ott ahol nincsen 20-30 m magas szikla és a verseny után ezt lebontják” – véli Hajnal András.

A látványtervek szerint a tribünök és a kiszolgálóterek a korzón és a kerékpárúton foglalnak helyet. Ugyanakkor a szervezők azt ígérik, az építés ideje alatt zavartalan lesz a forgalom. Szabados Gábor sportközgazdász marketingberuházásnak nevezte az ideiglenes torony megépítését.

„Tehát itt nyilvánvalóan semmilyen utóhasznosításról nem lehet beszélni. Ez egy egyszeri érték, tehát az, hogy a műugrás során minél látványosabb képek készülhessenek, mind televíziós felvételek, mind fotók formájában. És Magyarország ilyen értelemben, marketing szempontból, a parlament látképével vagy akár más látképekkel minél többet tudjon ezzel profitálni. Ennek csak ez az értelme” – nyilatkozta Szabados Gábor sportközgazdász.

Gúr Nándor szocialista politikus sokallja a kétmilliárdos kiadást. Azt mondja, a vb bárhogy is teljesít, a torony nem hozza vissza az árát.

„Kettőezer-millió forintból az embereket érintően rengeteg olyan dolgot lehetne tenni, ami az ő élethelyzetüket javítaná. Ha mással nem, engedje meg, hogy csak a fagyhalál elleni küzdelemre gondoljak. Ilyen nagyságrendű pénzzel meg lehetne előzni azt, hogy mondjuk 1200 ember az Orbán-rezsim időszakában ne hunyjon el” – mondta a politikus.

A vizes vb legdrágább tétele a főhelyszín, a Dagály uszoda több mint 50 milliárd forintba került. Eredetileg 8 milliárdra tervezték a költségeit, ráadásul egy kecses, fenntartható építménnyel nyerte el rendezést Magyarország. Az áttervezések után ez a betonkocka lett az uszoda, amelyet a miniszterelnök kötélbarátjának, Garancsi Istvánnak a cége épített.