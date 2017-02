Feleségül is vette volna a diáklányt az ex-KDNP-s

Idővel feleségül vette volna a 15 éves lányt Körmend nemrég lemondott KDNP-s alpolgármestere – írja a Magyar Narancs.

A lap, amely a gyermek édesanyját és a családjához közel állókat is megszólaltatta, azt írja, a kislány 14 éves sem volt, amikor az 56 éves alpolgármester, akinek a napközis csoportjába járt, zaklatni kezdhette. Amikor ez kiderült, a szülők kivették a napköziből a nyolcadikos gyereket, de a tanár ezek után is üzenetekkel bombázta, karácsonykor pedig azzal állított be, hogy majd feleségül venné a kislányt.

A szülők szóltak az igazgatónak, a polgármesternek is, de érdemben semmi nem történt, ezután mentek a rendőrségre, ahol távoltartást akartak kérni, de ebből végül feljelentés lett.

A Vas megyei rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. Szabó Ferenc lemondott alpolgármesteri tisztségéről, önkormányzati képviselői mandátumát azonban megtartotta.

