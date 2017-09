Felcsúti vizsgálódás: példátlan az ellenállás

A korrupcióval kapcsolatos gyanút erősíti, hogy a kormány szabotálja az uniós pénzek elköltését ellenőrző bizottság jövő heti látogatását – véli a delegáció magyar tagja.

Jávor Benedek a Hír Televíziónak azt mondta, olyan ellenállást még nem tapasztaltak egyetlen ellenőrzés során sem, mint most, amikor a felcsúti kisvasút is sorra kerülne. A Párbeszéd EP-képviselője hozzátette, az elutasító viselkedés befolyásolni fogja a bizottság állásfoglalását, azonban a vizsgálatot nem akadályozza meg.

„A bizottság kiegyensúlyozott és elfogulatlan vizsgálatot kíván lebonyolítani, ennek keretében a kormányzati szereplőkkel, államtitkárokkal kívántunk találkozni, a legfőbb ügyésszel kívántunk találkozni. Hogyha ők nem hajlandók a találkozón megjelenni, akkor erre kényszeríteni őket nem tudjuk, de ez egy fontos üzenet lesz a bizottság számára, a vizsgálat tárgyát illetően is. Valószínű, hogyha a kormány azt gondolná, hogy minden rendben van ezekkel a projektekkel, akkor elemi érdekük volna, hogy ezeket a csodálatosan sikerült, uniós pénzből megvalósult fejlesztéseket megmutassák a bizottságnak, és ők lennének az elsők, akik el akarnának minket vinni a felcsúti kisvasútra” – fogalmazott Jávor Benedek.

Az uniós projekteket ellenőrző bizottság tavaly októberben jelentette be, hogy Magyarországra jönnek, két hónapja pedig a megkereséseket is elküldték az érintett hivatali szereplőknek. A bizottság több projektet is vizsgálna, köztük a felcsúti kisvasutat, a 4-es metrót és a Budapest szíve programot is.