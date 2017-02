Fél év, és mindenhol tudna jelöltet állítani a Párbeszéd

Az egyéni képviselőjelöltjeinek több mint felét kiválasztotta már a Párbeszéd, és készek arra, hogy a megmérettessék őket egy előválasztáson.

Bár a Párbeszéd kivonult a baloldali ellenzéki pártok közt folyó tárgyalásokról, Szabó Tímea, a párt társelnöke bízik abban, hogy az MSZP és a DK mégis támogatja majd az előválasztást, és akkor vissza lehet térni az egyeztetésekhez – mondta el a politikus a Magyarország élőben című műsorunkban.

hirdetés

„A Párbeszéd jelenleg olyan 70-75 körzetben tudna most jelöltet indítani, akit a helyi közösségekkel közösen döntöttük el, hogy ki lenne a jó jelölt. Ezeket mi készen állunk megmérettetni egy előválasztásban, fél éven belül pedig be fogjuk tudni mutatni a 106 jelöltünket is és a miniszterelnök-jelöltünket is. Nagyon reméljük, hogy egy tisztességes versenyben a választók bevonásával tudjuk kiválasztani, hogy melyik legyen az a csapat, amelyik képes arra, hogy leválthassa az Orbán-kormányt. Ugyanis az előválasztás nem a pártokról szól, az előválasztás arról szól, hogy bevonjuk végre a választókat ebbe a döntésbe” – mondta el Szabó Tímea.

Tekintse meg a teljes interjút!

hirdetés