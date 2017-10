Fekete György: A politika nem folyt bele az MMA életébe

„Minden igyekezetünk arra irányul, hogy a politikai mezőbe ne tartozzunk bele” – fogalmazott a Fekete György, az MMA leköszönő elnöke a Hír TV-nek.

„Nagyobb etikai hibát nem tudnék elkövetni életem végén, mint hogy erről beszéljek. Mi nem párt vagyunk” – fogalmazott a Hír TV-nek Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia leköszönő elnöke azzal kapcsolatban, hogy kit lát esélyesnek utódjának. Az MMA tisztújító közgyűlése kedden választ új elnököt. A szeptemberben 86. életévébe lépő Fekete vélhetően nem száll ki az akadémia életéből, tiszteletbeli elnökként befolyása valószínűleg változatlan marad.

Fekete György nyilatkozta szerint a 2011 óta tartó ciklusról egy részletes beszámolót fog tartani a közgyűlésnek, önmaga véleményezésétől azonban mereven elzárkózott, mondván magát nem minősítheti. „Engem csak más minősíthet. A saját megelégedettségem, vagy nem elégedettségem családi ügy, nem tartozik a közre” – emelte ki.

Kérdésre válaszolva azt is elmondta, minden igyekezetükkel azon voltak, hogy a politikától távol maradjanak, és „hála Isten” – fogalmazott – a művészeti akadémia működésébe senki nem szól bele.

A Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész 2011 óta áll az MMA élén, amelynek elnöki tisztsége legfeljebb két három éves cikluson keresztül tölthető be. Az alapszabály értelmében azonban akár a közgyűlés napján, a mandátumvizsgálat befejezéséig is lehetősége van írásban új akadémikust jelölni az MMA élére a szavazati joggal rendelkező tagoknak. Ugyanígy biztosítja az alapszabály a visszalépés lehetőségét is.

(Az új vezető között Marton Éva opera-énekesnő mellett azt a Jankovics Marcellt emlegetik sokan, aki többször fogalmazott meg éles kritikát az MMA működésével és a kormány kultúrpolitikájával kapcsolatban.)