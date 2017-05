Fekete-Győr: Van egy év, van remény

Újra ezrek tüntettek a kormány politikája ellen Budapesten. Ezúttal a Momentum vitte utcára az embereket azzal a jelszóval, hogy Magyarország Európához tartozik, nem pedig Oroszországhoz. A demonstrálók a fővárosi Szabadság térről a Hősök terére vonultak át, ahol felszólalt a párt elnöke is. Fekete-Győr András azt hangoztatta, hogy van esélyük a jövő évi választásokon.

Uniós és magyar zászlókkal érkeztek a tüntetők a Szabadság térre, a nemrég párttá alakult Momentum Mozgalom rendezvényére.

hirdetés

„Örülünk, hogy ilyen rengetegen eljöttetek az uniós csatlakozásunk 13. évfordulóján és hogy közösen üzenhetjük meg a kormánynak is, hogy mi mindig Európához tartoztunk és mindig Európához is fogunk tartozni” – kezdte Hajnal Miklós, a Momentum XIII. kerületi alapszervezetének elnöke.

A szervezők szerint orosz mintára, a félelem uralta rendszer épül Magyarországon, ezért hívtak össze békés demonstrációt. A résztvevőknek a párt matricáit osztogatták és mindenkit arra kértek, ragasszák fel azokat a kormány Brüsszel-ellenes plakátjaira.

Miután a tér megtelt szimpatizánsokkal a tömeg a Bajcsy-Zsilinszky út irányába indult, és az orosz követséget érintve a Hősök terére vonult.

„Nem nézem jó szemmel, hogy Oroszország felé közeledünk újra, szerintem abból elég volt az a negyven év”- mondta egy tüntető.

A Hősök terén a tüntetők arról beszéltek, a Momentum választási esélyeit korai lenne latolgatni, de a Fidesz kormányzásból elegük van.

„Úgy tűnik, hogy egy új, olyan erő, ami egész jó célokat fogalmaz meg, látszik, hogy meg tudják szervezni magukat, nagyon az elején vannak, de azt hiszem, hogy ez egy olyan formáció, amiben van fantázia. Meglátjuk” – vélekedett Gombás László.

A téren a Momentum vezetői tartottak beszédeket.

„Oroszország sokkal közelebb van, mint gondolnánk. Elvitték ugyan a tankjaikat, de visszakúsztak a gázvezetékeken, az álhírportálokon és politikai eliten keresztül” – hangoztatta Soproni Tamás, a Momentum alelnöke.

A párt elnöke, Fekete-Győr András azt mondta: cselekedni akarnak és ugyanezt várja a szimpatizánsaiktól is.

„És még egy dolog: higgyetek benne, higgyetek benne, hogy sikerülhet. Higgyetek benne, hogy egy év elég és be lehet indítani Magyarországot. Higgyetek bennünk, mi hiszünk bennetek, ti pedig higgyetek közös erőnkben. Higgyetek bennünk akkor is, ha hibázunk, akkor is, ha egyszer egy nyilatkozatban hülyeséget mondunk és higgyetek magatokban, mert csak veletek együtt sikerülhet. Van egy év, van remény, gyertek velünk” – mondta Fekete-Győr András.

hirdetés

Az év elején az olimpiáról szóló aláírásgyűjtéssel ismertté vált Momentum Mozgalom először mozgatott meg ekkora tömeget.