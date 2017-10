Fekete-Győr: Megköszöntem Bojárnak a támogatást

Bojár Gábor egyeztetett a Momentum elnökével arról, hogy nem fogja tovább támogatni a pártot – erről Fekete Győr András beszélt Newsroom című műsorunkban.

A Momentum elnöke az üzletemberrel ellentétben nem az összefogásban hisz, hanem abban, ha egy közösség megszervezi magát. A politikus szerint alternatívát kell kínálni a választópolgárok számára, nem pedig egy moslékszerű mixet.

„Mi sem akarunk függeni senkitől, ez is nagyon fontos. Én nagyon kedvelem Bojár Gábort, és tisztelem őt, találkoztam is vele jó párszor is az elmúlt hetekben. Múlt héten is. És akkor megbeszéltük ezt a kérdést is. Elmondta a kritikáját az üggyel kapcsolatban, én meg elmondtam neki a Momentum tagságának az álláspontját. Ő is tiszteletben tartja a miénket, és mi is az övét, és persze megköszöntem az eddig nyújtott támogatást” – mondta el Fekete-Győr.

