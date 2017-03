Fekete-Győr András: Most nem szeretnék miniszterelnök lenni

Mindenkit elküldenének a mostani politikusok közül a momentumosok, „valódi rendszerváltást” akarnak. A párt elnöke szerint ők fogják leváltani Orbán Viktort, arra azonban nem volt válasza, hogy kivel.

„A Momentum egy vadonatúj politikai generációt épít fel, és az, hogy most mindenkit elküldünk-e, nem feltétlen igaz. Mindenkit szeretnénk elküldeni, aki részt vett az elmúlt huszonhét év káros politizálásában” – kezdte Fekete-Győr András, hozzátéve: a szakértők, tanácsadók és egykori párttagok kivételek e kizárás alól.

„Az kell, hogy ők is egyetértsenek velünk abban, hogy be kell fejeznünk a rendszerváltást, és új kezdetre van szükségünk. És az is kell, hogy azt gondolják, hogy afelett a politikai kultúra felett, amely ma Magyarországon tort ül, eljárt az idő és most itt megújulásra van szükség ebben az országban” – szögezte le a pártvezető.

Elmondása szerint „egy Orbán Viktornak és egy Gyurcsány Ferencnek a felelőssége jóval magasabb szinten áll, mint egy Schiffer Andrásé”, és inkább azokra érdemes figyelni és azokat kell meghaladni, akik az elmúlt huszonhét év politikáját az arcukkal és a döntéseikkel formálták.

„Az nagyon fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy meg kell haladni a bal- és a jobboldali szembenállást, akkor egy olyan Magyarországot képzelünk el, és az is a víziónk, hogy a politikai béke határozza meg az országot. Legyenek politikai pártok, egy demokrácia alapja az, hogy különböző érdekek, szavazótáborok egymással vitatkoznak, érvelnek. Ez az, amit mi hiányoltunk az elmúlt iksz évben, ez hiányzott” – mondta Fekete-Győr András.

„A ner káros, és rákosista berendezkedésre hajaz”

2010 után minőségi visszaesés és romlás következett be Magyarországon – véli a Momentum elnöke.

Fekete-Győr szerint a nemzeti együttműködés rendszere – már csak a kétharmadból fakadóan is – „sokkal károsabb, kártékonyabb, sokkal elnyomóbb, és sokkal inkább hajaz a rákosista berendezkedésre”, mint a 2010 előtti rendszerek. Úgy látja, a politikusok hozzájárultak ahhoz, hogy „egy kétharmados Orbán Viktor vezette Fidesz rabolja szét ezt az országot”.

Gombamód szaporodnak, de a Momentum más

Kérdésre válaszolva Fekete-Győr András elmondta, hogy bár gomba módjára szaporodnak mostanában a pártok, a Momentum nem szeleteli tovább az eddig is elaprózódott ellenzéki tortát: ők a bizonytalanokat szólítják meg. „Mi azt tapasztaltuk az aláírásgyűjtési kampányunk során, hogy nagyon sok ember, aki eddig nem foglalkozott a politikával, vagy az elmúlt években totálisan elidegenedett tőle, azt mondta, hogy »Végre, srácok, köszönjük, hogy itt vagytok, és köszönjük, hogy csináljátok. A Momentumra fogunk szavazni.« Ezek az emberek bizonytalanok voltak, ez pedig azt jelenti, hogy egy új torta készül” – jelentette ki.

Fekete-Győr szerint pártja abban hisz és abban bízik, hogy be tudja bizonyítani, hogy a rendszerváltás befejezhető, ez a rendszer leváltható, és több millió embert tudnak majd megszólítani.

Országjárásukat követően meglátogatják a határon túli magyarokat, számítanak majd az ő, illetve a gazdasági vagy politikai okokból kivándorolt magyarok támogatására, szavazataira is.

Mindemellett az ifjú politikus leszögezte: senkivel sem hajlandóak összefogni.

„Nem hiszem, nem tudom”

Kálmán Olga azon kérdésére, miszerint állítanak-e saját miniszterelnök-jelöltet, a Momentum-elnök egyértelmű és határozott megerősítést adott, azonban hogy ki ez a személy, egyelőre nem tudott információt adni.

– Lesz saját miniszterelnök-jelöltjük? – Persze. – Ön lesz az? – Nem hiszem, nem tudom. Erre most, 2017 márciusában szerintem elég korai lenne válaszolni. – Szeretne miniszterelnök lenni? – Az biztos, hogy most nem. – A most, az mit jelent? Ma nem, de '18-ban? – Én azért fiatal vagyok, és szerintem ez a szervezet is fiatal, nagyon sokat kell még tapasztalnunk. Egy év alatt rengeteget lehet fejlődni, és hát ki tudja? Ez mesebeli kérdés picit. Én nem vágyódom ez után.

