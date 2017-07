Ezren óvják majd a szurkolókat

A szurkolók fizikai biztonságára ezerfős személyzet fog vigyázni a vizes vb-n. Az ingyenes wifi-hálózat kiépítésével azonban az ellenzék szerint a látogatók személyes adatai kerülhetnek veszélybe.

Már működnek a fémdetektoros kapuk a budapesti Duna Arénában. A vizes vb helyszíneire, a repülőterekhez vagy például a Parlamenthez hasonló biztonsági beléptetés után lehet csak bejutni. De annak sem kell otthon maradnia, akinek nincs jegye a versenyekre.

Az ingyenes zónákban óriáskivetítőkön lehet majd követni a világbajnokság eseményeit. A beléptetés itt is hasonlóan szigorú lesz. A szervezők azt ígérik: péntekre minden rajtra kész lesz.

„Maga a biztonsági erők létszáma ez alapvetően, összességi információt tudok adni a teljes rendezvényhelyszínekre, de több mint ezer fő biztonsági őr fog szolgálatot teljesíteni a vb teljes idejében a szurkolói zónákban és a többi sportolói területen” – mondta Kis Tamás, a Bp2017 Nonprofit Kft. biztonsági vezetője.

A Margit híd és az Árpád híd közötti pesti sétányon ingyen wifiszolgáltatás is várja majd a szurkolókat. Az Index kedden írt arról, hogy 30 milliárd forintot titkolhattak el a vb költségvetéséből, ez a fejlesztés is ebből az összegből valósulhat meg. A szervezők azzal érvelnek, hogy ez nem tartozik a vb keretéhez, a vezeték nélküli internetes szolgáltatás a vb után is elérhető marad.

„Ez az ingyenes wifihálózat kiépítése ,ez nem közvetlenül kapcsolódik a világbajnoksághoz, e nélkül meg lehet rendezni a világbajnokságot. Ez a világbajnoksághoz kapcsolódó, de nem a rendezéshez közvetlenül szükséges 84 milliárd forint értékű összfejlesztés egyik eleme” – mondta el aBo2017 Nonprofit Kft. szóvivője, Borsa Miklós.

Az Index információi szerint a nyilvános wifihálózat szoftveres hátterének biztosításával egy azeri üzletemberek érdekeltségébe tartozó, Írországban bejegyzett céget bíztak meg.

Videóval mutatják be tevékenységüket: a hálózatra kapcsolódók közösségi médiás profiljukról gyűjtenek adatokat azért, hogy személyre szabott szolgáltatásokat lehessen ajánlani a felhasználóknak. Az LMP a rendszer biztonsági hátteréről a nemzetbiztonsági bizottságban vár tájékoztatást a szakszolgálatoktól.

„Ez a nemzeti konzultációnál található Yandex-ügy – amikor a magyar kormány, ugye, a magyar emberek politikai állásfoglalásra vonatkozó adatait kiküldte Moszkvába –, annak egy folytatása. Ismételten az történik, hogy a számukra baráti országoknak közvetítik magyar emberek adatait” – véli a párt elnökségi tagja, Ungár Péter.

A wifihálózatot telepítő Antenna Hungáriának is elküldtük kérdéseinket, ám adásunkig nem válaszoltak.