Ezrek veszítik el munkájukat a törvénymódosítás miatt

2017. október 8., 10:36

Elérte az államosítás a szociális szövetkezeteket is - a szervezet országos elnöke szerint. A nyári törvénymódosítás, mely szerint a jól működő dolgozói közösségekbe ezentúl az önkormányzatokat is be kell vonni, sokaknak elvette a kedvét: inkább megszüntetik a szövetkezeteket, minthogy állami befolyás alá kerüljenek.