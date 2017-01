Ezrek futottak már az év elején is

Több ezren álltak rajthoz a második alkalommal megrendezett Zúzmara Félmaratonon. Az indulók a félmaratoni táv mellett idén az 5, illetve a 10 km-es távot is választhatták.

Több ezren húztak futócipőt 2017 első nagyobb futóversenyén. A Zúzmara Félmaratont második alkalommal rendezték meg a Kincsem Park lóversenypálya és Hungexpo területén.

hirdetés

„A magyar futótársadalom 365 napos versenyeket indít. Év elején kezdünk mindig, már január 1-én is volt futóverseny és december 31-ig több mint egymillió ember fog futóversenyen rajthoz állni Magyarországon 2017-ben. Ez pedig egy újdonság, tavaly kezdtük, egy hatalmas, 20 fokos csarnokból indulunk, Zúzmarának nevezzük az eseményt, hiszen odakint azért 0 fok környékén van, hó is van, jég is van, locspocs is van” – mondta a Budapest Sportiroda versenyigazgatója.

A verseny legnevesebb indulója az 1983-as londoni maraton győztese, Mike Gratton volt.

„Sokszor voltam már Magyarországon, Budapestet pedig imádom. Izgatottan várom a versenyt. 62 éves vagyok, ennek ellenére remek formában vagyok, hiszen 12 éves korom óta futok, és nagyon örülök, hogy ismét rajthoz állhatok” – nyilatkozta a maratonfutó, Mike Gratton.

Lelkes futókból nem volt hiány. Sokan rendszeres résztvevői a különböző futóeseményeknek, legyen az az év bármelyik szakaszában.

„Ez lesz a harmadik félmaratonom. Azért választottam ezt a versenyt, mert van a Félmaraton-mánia nevű futóverseny-sorozat, tehát ha minden évszakban lefutsz egy félmaratont, akkor kapsz egy plusz érmet. Én ezért jöttem, illetve mert szeretek télen futni, szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, hogy ilyenkor is van futás, nem csak tavasszal és nyáron” – mondta Németh Alexandra futó.

A résztvevők számra évről évre növekszik.

„Azt gondolom, hogy egyre több ember választja ezt a testmozgást, mert nagyon egyszerű igazából, csak egy jó futócipő kell hozzá és lehet menni futni, mindenki be tudja illeszteni a napi programjába és egyre népszerűbb ez a tömegsport” – véli a BSI-futónagykövete, Hevesiné T. Adél.

hirdetés

A férfiaknál Balázs Levente, míg a nőknél Marton Boglárka ért elsőként célba.