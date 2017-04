Ezrek a Hősök terén, népünnepély az Oktogonon

Több ezren voltak a Hősök terén azon a tüntetésen, amit a civil-törvény ellen, a civil szervezetekért, valamint a CEU-ért szerveztek szerda délutánra. A demonstráció lezárultával a tüntetők egy része a Fidesz-székházhoz ment, majd a Kossuth térre, ezt követően pedig az Oktogonra, ahol rendőri biztosítás nélküli népünnepéllyé alakult a tüntetés. A szervezők azt mondták, folytatják.

23:54

Békés tüntetők vagyunk, itt maradunk – hangzik el egy szónoklat. Ezek szerint tovább maradnak, azt szervezik, hogy hozzanak ételt és italt, takarókat. A részvevők összegyűjtik a szemetet, ezzel próbálják elkerülni azt a helyzetet, hogy a kormánypárti média kikezdje őket az egyik szervező elmondása szerint.

23.33

Bulivá változott a tüntetés, az Oktogonon hangosan szól a techno-zene.

23.01

Az Oktogonra mentek a tüntetők, most autóakkumulátort keresnek a hangosításhoz, rendőrök abszolút nem biztosítják a helyszínt. Az autósok nem tudnak róla, hogy milyen tüntetés zajlik, ezért csodálkoznak, hogy nem tudnak átjutni a tömegen.

22.30

22.00

A Hír TV tudósítója azt mondta, egyre többen érkeznek a Kossuth térre.

21.45

Továbbra is farkasszemet néznek a tüntetők és a rendőrök a Kossuth téren, volt egy két demonstráló, akit a többiek elküldtek, mondván nincsen szükség arra a stílusra, ahogy megnyilvánultak.

21.31

1500-2000 ember van ott a Kossuth téren, jelenti a Hír TV tudósítója. Rendbontás nem történt, az egyik demonstráló egy üveg üdítőt és egy szál virágot nyújtott át a készenlétisnek, aki nem fogadta el azokat.

21.15

Azt kérdezi egyszerre a tömeg: Hol az EU-s zászló?

21.04

Az Oktogon érintésével a Körúton át érkezett a Hír TV stábja a Kossuth térre. Tudósítónk beszámolója szerint 1000-1500 ember lehet ott.

20.55

Szól a ruszkik haza, emellett a köztársasági elnököt szidják azért, hogy Áder János aláírta a CEU ellehetetlenítését célzó törvényt.

20.40

A Kossuth térre értek a demonstrálók, néhány százan lehetnek.

20.34

„Tüntess velünk” – kiabálják a tüntetők, aki már szinte mindenhol ott vannak, egyszer az terjed közöttük, hogy a Deák tér az úticél, aztán sokan most a Kossuth tér felé vették az irányt, az Alkotmány utcán át.

20.27

„Semmit nem tudunk, a tömeg eleje megy valamerre” – ezt válaszolta egy demonstráló tudósítónknak a Nyugati magasságában. Állítólag a Deák térre mennek.

20.21

A Bazilika felé tartanak, kiabálja egy demonstráló. Hogy ez mit jelent, azt egyelőre nem tudni, de az Oktogonon már rengetegen vannak.

20.11

Az Oktogonhoz tartanak az emberek. Előkerültek a kürtök is, azt kiabálják: Gyertek velünk!

19.58

Felgyújtották a konzultációs-ívet a Fidesz-székház előtt a tüntetők.

19.52

Ismét felszólítják a tömeget, hogy a rendőrsorfaltól távolodjanak el, a sajtó munkatársait pedig arra, hogy a tömeggel ne vegyüljenek a saját biztonságuk érdekében.

19.45

Jogsértést követnek el, szólítja fel az egyik rendőr a tömeget. Majd szól a „bajszos s.ar”.

19.40

50-100 emberből áll a „kemény mag”, ők állnak az első sorban. Mögöttük többen nézik, hogy mi történik. Egyesek papírrepülőket hajítottak el.

19.27

Van olyan tüntető, akinek nem tetszik, hogy a sajtó is ott van, melegebb éghajlatra küldtek minket.

19.23

Úgy tudjuk, hogy a tömeg egy része kivált a Hősök teréről és elindult az Oktogon irányában. Nem jelentette be senki, hogy ott is demonstrálnak, de a Hír TV-nek az egyik „hangadó” azt mondta, a gyülekezési joguknál fogva nincs ezzel semmi baj. „Ki nem ugrál gázszerelő, hej, hej” – addig ez megy a nagyobbik kormánypár székhelyénél.

19.21

„Konzultálni jöttünk, konzultálni jöttünk” – kiabálják az emberek.

19.20

Eltűnt egy gyermek a demonstráción, de meglett.

19.15

A Lendvay utcánál egyre nagyobb a tömeg. Tudósítónk kérdezte a részvevőket, hogy mit tudnak? Lesz vonulás az Oktogonra? – egyelőre nem kaptunk választ.

19.07

Közben a felsőoktatási államtitkár kihátrálhat a Lex CEU mögül. Palkovics László, brüsszeli tárgyalásai után a HVG-nek azt mondta: az egyetem akkor működhetne tovább zavartalanul, ha kihasználnák az egy hét alatt keresztülvert felsőoktatási törvényben hagyott kiskaput. A CEU ugyanakkor közleményben jelezte, hogy Palkovics javaslatát nem tartják megbízhatónak.

19.00

Elénekelték a Himnuszt, a hivatalos része a tüntetésnek lényegében véget ért. Mi természetesen maradunk, és tovább közvetítünk, nem csak itt, hanem a Hír TV Facebook-oldalán is. Volt szó arról, hogy átvonulnak az Oktogonhoz. Ugyan itt ért véget a vasárnapi megmozdulás, részletek később!!

18.57

Mutassátok meg az EU-s zászlajaitokat, a véleményeteket! – hangzik el a színpadról, majd felajánlják a szervezők, hogy aki fotót akar készíteni, az másszon fel a pódiumra.

18.50

„Európa, Európa” – a demonstrálókat arra szólítják fel, hogy várjanak, amíg lemegy a nap, mert akkor a tér közepén álló szívet ki lehet rajzolni a saját mobiltelefonjaikkal. Szól a zene.

18.30

– Jobb ma lojálisnak lenni, a vidék ma különösen csendes, az egzisztenciális függés békjójában tartott, hangzik el az egyik beszédben.

18.27

Éljen Soros, kiabálja egy demonstráló.

18.14

A TASZ ügyvezetője beszél, méghozzá arról, hogy a kormány el akarja őket takarítani. Azt mondja, azért dolgozik, hogy ez ne legyen így. – A magyar kormány nem tűri, hogy megzavarja a hatalomgyakorlást, a magyar kormány fel akarja számolni a szabad sajtót, hangzik el Kapronczay Stefánia beszédében.

18.07

Arra kérik a résztvevőket, hogy forduljanak meg, és integessenek, hogy „a daru tetején is lássák”.

18.05

„Nem félünk, és nem hallgatunk el” – jön a szónoklat, majd zúg a taps.

18.02

„A civilek mi vagyunk, akik ki merünk állni egy demokratikus magyarországért!” – hangzik el a megafonból. Egyre többen a Hősök terén.

17.56

A Hír TV-online tudósítója küldte ezeket a firss képeket a demonstrációról, a kisföldalatti gyakorlatilag megtelt emberrel, alig lehet elférni. Az Andrássy-n is elég szépen gyűlik a tömeg.

17.35

Szegeden is tüntetnek a CEU, a civilek és a szabad oktatás mellett, a Szegedi Tudományegyetem egyik épülete előtt 3-400 ember gyűlt össze, és egyre csak gyűlik a tömeg. Több civil szervezet is részt vett a szervezésben.

Az egyik szervező azt mondta, hogy a tudományegyetem nem nyújtott támogatást az esemény szervezéséhez, ezért kénytelenek voltak lezárni egy utcát, és így kifejezni a szolidaritásukat.

17.26

17.23

Már most több ezren vannak a Hősök terén, jelentette a Hír Tv tudósítója. Mint mondta, a Fidesz székházat hermetikusan elzárták a Lendvay utcában az emberektől.

Előzmények



Folytatódnak a tiltakozások, a ma kora esti, Hősök terei tüntetésen a civil szervezeteket érintő törvényjavaslat ellen tiltakoznak. A megmozdulás egyik szervezője a Hír TV-nek azt mondta, ma kifejezetten a pénteken benyújtott törvényjavaslat ellen tüntetnek, de lesz felszólaló a CEU ügyében is. Az interneten több mint tízezren jelezték, hogy ott lesznek. A szervezők délután fél hatra várták a résztvevőket a Hősök terére.



Kedden a Gyors kocsi utca előtt volt demonstráció, több százan tüntettek Gulyás Márton aktivista kiengedéséért. Az ügy előzménye, hogy egy spontán szerveződött tüntetés részeként a Sándor-palotához ment egy nagyobb tömeg hétfőn este és előállították Gulyás Márton aktivistát. Mint arról mi is cikkeztünk, nem csak őt, hanem más tüntetőket is előállítottak akkor a hatóságok. A 444.hu-nak erről egy grúz nő nyilatkozott, aki az ENSZ mezőgazdasági szervezetének dolgozik Budapesten. Azt mondta, ő és a barátja is hazamentek a demonstrációról, a rendőrök pár perccel később csöngettek be, majd elvitték a barátját azzal, hogy 4-5 óra múlva hazaengedik.



A megmozdulásokból valószínűleg egyre több lesz a közeljövőben, hiszen nem ment szembe Orbán Viktorral az államfő: Áder János, az utolsó pillanatban ugyan, de aláírta a CEU működését ellehetetlenítő törvényt. Bővebben>>>



Addig tüntetnek a CEU mellett, ameddig a kormány nem figyel az emberek véleményére – ezt már a demonstráció szervezője mondta Newsroom című műsorunkban. Vasárnap nyolcvanezren tüntettek a CEU megmaradásáért a Parlament előtt, ami aztán kormányellenessé vált.