Ezerfős létszámhiánnyal küzd a vasút

A Vasutasok Szakszervezetének elnöke a Hír TV reggeli műsorában azt mondta, a hiányt az utasok érzik meg leginkább.

A kevesebb ember miatt járatcsökkentések, késések és más fennakadások lehetnek. Meleg János szerint vonzóbbá kell tenni a vasutas szakmát, mert már most sincs utánpótlás, a következő két évben pedig további négyezer ember megy majd nyugdíjba.

„Szinte minden egyes területen, akár az adminisztratív területen is, azt tudom mondani, hogy létszámhiányos munkakörök vannak. Van olyan adminisztratív terület is, ahol tíz munkavállalónak kellene dolgozni, és 4-5-en látják el azt a feladatot. De ha kimegyünk a fizikai területekre és a végrehajtó-szolgálat területét nézném, akkor akár a biztonsági berendezést kezelő műszerészek, akár a felsővezeték-szerelők tekintetében, vagy az ön által említett jegyvizsgálói munkakörben is hiány van, illetve várható a hiány, ahogy ön is említette, 2019-ig, mintegy négyezer ember fog elmenni nyugdíjba. Ha nem változik addig meg a nyugdíjtörvény” – mondta el a szakszervezeti vezető.

