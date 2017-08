Ezeket ígérik a pártok a nyugdíjasoknak

Gyurcsány Ferenc osztotta meg a Facebookon a DK legfrissebb animációs videóját. A választás csak jövő tavasszal lesz, de már szinte minden párt tudja, mit kínál majd a nyugdíjasoknak.

Az MSZP már májusban bedobta főbb ígéreteit:

„Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a 13. havi nyugdíj visszaadandó a nyugdíjasoknak. »Hangulatjavító« intézkedésnek szánjuk a gyógyszerhez jutás megkönnyítését: a 65 év felettiek a háziorvos javaslatára krónikus betegségek esetén ingyenesen jussanak a gyógyszerükhöz” – nyilatkozta Molnár Gyula, az MSZP elnöke.

A Jobbik differenciált nyugdíjemeléssel javítaná a kis jövedelmű idősek életét:

„Van egy nagy nyugdíjat élvező szűk réteg, és van egy egyre szélesebb, a nyugdíj vásárlóértékét tekintve egyre inkább leszakadó réteg. A Jobbik javaslata szerint ezért az éves nyugdíjemelés százalékos kulcsa nem lehet mindenkinél ugyanaz, hanem tekintetbe kell vegyük a szociális különbségeket, s az alsó, a kis és a közepes nyugdíjaknak az értékét kell elsősorban növelnünk” – mondta Vona Gábor pártelnök.

Az LMP azokat a nagyszülőket is megszólítaná, akiknek külföldre költöztek a rokonaik. Ikotity István országgyűlési képviselő szerint „amit a Lehet Más a Politika ígér a nyugdíjasoknak, az elsősorban az, hogy az unokáikat hazahozzuk Magyarországra, mert bizony a Skype-nagyszülők egyre többen vannak az országban”.

A Fidesz frakciószóvivője, Halász János konkrétum nélkül jó kormányzást ígért:

„Mi a nagyot mondó versenyben nem kívánunk részt venni. A nyugdíjasoknak nem politikai pártok hazug ígéreteire van szükségük, amiket az ellenzéki pártok tesznek nekik, hanem biztos és őket segítő kormányzásra. Mi ilyen kormányzást biztosítottunk, és ezt tervezzük továbbra is” – jelentette ki.

A nyugdíjasok azt várják, hogy ne csak a kampányidőszakban figyeljenek rájuk – ezt már Monspart Sarolta, az Idősek Tanácsának tagja mondta a Hír TV-nek:

„Három évig nem nagyon törődnek velünk; azt szoktam mondani viccesen az előadásokon, mindegy, hogy Ferkó vagy Viktor vagy Gordon a királyunk, mert mi nem kellünk, csak a szavazás előtt. De legalább most segítsenek nekünk, és ígérjenek, és aki ígér, az tartsa is be, ha király lesz utána.”

Magyarországon több mint hárommillió 60 év fölötti választópolgár él, ők számítanak a legjelentősebb szavazóbázisnak.