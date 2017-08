Hiteles alternatívával lehet leváltani a polgári Magyarország ígéretét felrúgó, hitelét vesztett Fideszt 2018-ban – erről Vona Gábor, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje beszélt pártja értelmiségi holdudvarának zártkörű találkozóján. A politikus hangsúlyozta, az emberek félnek, mert az Orbán-kormány működése a középkori feudalizmusra hasonlít, ahol mindenki a miniszterelnöktől függ.

„A Fidesznek a gyenge pontja, hogy már nem hiteles. És itt jön a másik rész, a hiteltelen Fidesszel szemben hiteles alternatívát kell felmutatni. Ez a Fidesznek a gyenge pontja” – fogalmazott Vona Gábor a Jobbik értelmiségi holdudvarának tartott beszédében, hozzátéve: a Fidesz 15 éve felemelte a polgári Magyarország zászlaját, majd ellopta azt. A Jobbik miniszterelnök-jelöltje szerint az emberek félnek, mert a kormány működése a középkori feudalizmusra hasonlít, ahol a miniszterelnök a földesúr, akitől ugyanúgy függ Mészáros Lőrinc, mint egy közmunkás. Ráadásul 27 éve nem jelölték ki a gazdaság, az egészségügy és az oktatásfejlesztés célját és irányát sem.

„Amikor a különféle forrásokat szétosztjuk, akkor az nem az észszerűség, a hatékonyság és gazdasági józan ész alapján dől el, hanem a K-vonal alapján lényegében, hogy aktuális legyek. Hogy kinek van K-vonala Voldemonorthoz, kinek van K-vonala Mészáros Lőrinchez, vagy magához Orbán Viktorhoz. Ha valakinek van K-vonala, akkor ott lesz fejlesztés. Ha nincs, akkor nem. Szándékosan karikírozom ki, de lényegében tényleg így működik Magyarország” – fogalmazott.

Vona Gábor szerint az egészségügy helyzetében látványos változást hozna a háziorvosi ellátás rendbetétele, ahogy azonnal növekedne a kis- és közepes nyugdíjak vásárlóereje is. Hozzátette: a béremelés és a problémás ágazatok felzárkóztatásának első és legfontosabb feltétele egy szigorú, antikorrupciós politika.

„Mi is lehetnénk korruptak, tehát mi is lehetnénk és mi is azt mondhatnánk, hogy fölvenném az én kis K-vonalamat, közvetlenül a miniszterelnök úrhoz esetleg, és azt mondanám, hogy Viktor, most jók ezek a viták, most nekem is, neked is, faragjuk itt egymást rendszeresen a parlamentben, egyezzünk meg. Mindenki csak magában válaszoljon a kérdésre, amit felteszek: önök szerint történtek ilyen beszélgetések az elmúlt 27 évben? Mert szerintem nagyon sok” – emelte ki.

Az eseményen több ismert ember is részt vett, azonban felvételt készíteni nem lehetett róluk.

„Az elmúlt időszakban észrevehető volt az, hogy az emberek nem nagyon merik felvállalni a politikai hovatartozásukat, legyen az bármelyik oldal. Azt gondoljuk, hogy ezeket az embereket mi megszólítottuk, és a választáson majd meg fogják tenni a megfelelő lépéseket, tehát a Jobbikra fognak szavazni” – nyilatkozta Pintér Tamás országgyűlési képviselő.

Nem mindenki rejtőzködik: a Jobbik másfél hónappal ezelőtt jelentette be, hogy Athén olimpiai bajnok vízilabdázóját indítják egyéni jelöltként a Somogy megyei Marcaliban. „Tulajdonképpen 3-4 hónappal ezelőtt érkezett meg egy olyan konkrét felkérés a pártvezetés részéről, hogy mérettessem meg magam Somogy megyében, az országgyűlési képviselő-választáson 2018 áprilisában. Rövid gondolkodás után erre igent mondtam. Egyébként nem titok, korábban is szimpatizáltam a Jobbikkal” – mondta Steinmecz Ádám olimpiai bajnok, országgyűlési képviselőjelölt.



A Hír TV értesülései szerint Steinmecz Ádám után több, eddig rejtőzködő ismert ember is nyíltan vállalná szimpátiáját a Jobbik felé és elindulnának egyéni képviselőként 2018-ban.