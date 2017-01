Extrém hideg tombol az országban, vasárnap fokozódhat

Nagyon hideg van, éjszaka az ország egyes részein mínusz 20 fok alá is lement a hőmérséklet, vasárnapra pedig tovább hűlhet a levegő, helyenként mínusz 25 fok is lehet, és a hidegérzetet tovább rontja a viharossá fokozódó északias szél.

A szakemberek azt kérik, ha valaki utcán fekvő emberrel találkozik, rögtön jelezze az önkormányzatnak, vagy hívja a 107-es, 112-es számot. Érdemes a szomszédra is figyelni, mert ilyenkor a fűtetlen otthonban is gyorsan kihűlhet valaki. Vigyázni kell a házi kedvencekre és a haszonállatokra is, a madártani egyesületek pedig arra figyelmeztetnek, ha valaki eteti a kertjében a madarakat, azt most semmiképp ne hagyja abba.

A katasztrófavédőknek egyelőre nem adott sok munkát az időjárás, csak néhány helyre riasztották őket az erős szél és a hideg miatt.

„Az este és az éjszaka folyamán az erős szél okozott több helyen gondot, a tűzoltókat ezek miatt riasztották, hiszen a szél néhány épület tetőszerkezetét bontotta meg, de volt olyan eset, ahol állaton kellett segíteni, pl. Gárdonyban, a velencei tó jegébe fagyott bele egy hattyú, a tűzoltóknak kellett az állatot kimentenie, amit átadtak az állatvédőknek” – mondta Mukics Dániel, a Katasztrófavédelmi főigazgatóság helyettes szóvivője.

