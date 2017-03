Kinevezése óta fennállhat az összeférhetetlenség az államtitkárnál

2014-es kinevezése óta fennállhat az összeférhetetlenség a Miniszterelnökség vidékfejlesztési államtitkáránál – felmentését azonban máig nem kezdeményezték. Kis Miklós Zsolt állítja, posztjai nem összeférhetetlenek. A Hír Televízió által megkérdezett jogász viszont úgy látja, a jogszabály egyértelmű, az államtitkár érdekképviseleti szervezetben nem viselhet semmilyen tisztséget.

„Nem építették be a nagykereskedők, a kereskedők az árakba, tehát érzékelhető az árcsökkentés a sertéshús esetében is” – Kiss Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár tavaly januárban mondta ezt a sertéshús áfájának csökkentésével kapcsolatban. A politikus ugyanakkor nemcsak a piac szabályozói oldalán vállal szerepet, hanem köztestületnél, illetve érdekképviseletben is. Tisztségeit azonban nem tartja összeférhetetlennek.

„Hogyha valaki figyelmesen elolvassa ezt a jogszabályt, akkor azt is olvashatja benne, hogy munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem folytathat ez a személy. Több államtitkár is volt korábban is, akik elláttak olyan pozíciókat, amelyek nem munkavégzésre irányulnak akár köztestületnél, akár érdekképviseleteknél” – mondja.

Kis Miklós Zsolt államtitkári munkája mellett alelnöke a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, elnöke a Magosz Ifjú Gazda Tagozatának és alelnöke az uniós termelők legnagyobb érdekképviseleti szervezetének is. Utóbbiban esetenként költségtérítést is kap.

„Csak abban az esetben kap költségtérítést, ha olyan eseményre jön, amely egy nyilvános esemény, és ott kell lennie, és beszédet kell tartania. Ekkor a költségeit megtérítik. De más esetben, ha például egy elnökségi ülésre jön, akkor ő maga fizeti a költségeit” – tájékoztatott Amanda Cheesly, a COPA-COGECA szóvivője.

A Hír Televízió által megkérdezett jogász szerint az államtitkár rosszul értelmezi a jogszabályokat – az államigazgatásról szóló 2010. évi törvény szerint ugyanis tisztségei összeférhetetlenek. Függetlenül attól, hogy például az érdekképviseleti szervezetekben végzett munkájáért kap-e valamilyen juttatást.

„A tizedik szakasz az ön által hivatkozott törvényből ugye azt mondja, többek között, hogy az érdekképviseletben való tisztség viselése, ugye ez mind munkavégzésre irányuló jogviszony, tehát nem kell ahhoz, hogy pénzt kapjon, elég az, ha egy érdekképviseleti szervezetben tisztséget visel. Ez már összeférhetetlenségi ok” – mondta Magyar Gábor.

Az ügyvéd hozzátette: a törvény szerint összeférhetetlenség esetén a miniszterelnöknek kezdeményeznie kell a köztársasági elnöknél Kis Miklós Zsolt felmentését, mérlegelésre nincs lehetőség.