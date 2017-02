Európa kulturális fővárosa lenne Győr

Győr is pályázik a 2023-as Európai kulturális fővárosa címre.

A város felállította a pályázati bizottságot, amelyben az önkormányzat mellett a város kulturális intézményei is képviseltetik magukat, jelentette be Fekete Dávid alpolgármester. A tervek szerint nyárra készülhetnek el a pályázat főbb irányvonalai, a beadási határidő pedig év végére várható. Győr egyébként már 2010-ben is szeretett volna Európa kulturális fővárosa lenni, akkor azonban Pécs nyerte el ezt a címet. 2023-ra hazánkon kívül brit városok is pályáznak majd.

hirdetés

„Győr városa az elmúlt időszakban is bizonyította, hogy kulturális szinten kiemelkedő tevékenységet tud folytatni. Olyan, mondhatjuk bátran, világhírű intézményei vannak, amelyek jól képviselik Győrt és nem csak Győrt, hanem egész Magyarországot a nemzetközi porondon. Éppen ezért biztos vagyok abban, hogy egy olyan pályázat fog születni, amely jól reprezentálja Győrt és jól reprezentálja Magyarországot is 2023-ban” – fogalmazott Fekete Dávid.

hirdetés