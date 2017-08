EU-s pénzek korrupt költéséről, letelepedési kötvényről is beszélt a holland nagykövet

„Magyarország sértegetése” volt az indok a diplomáciai kapcsolatok megszakítására Hollandiával. A holland nagykövet ominózus interjújában valójában több mondat is elhangzott a korrupcióról, a letelepedési kötvényekről, EU-s támogatások elköltéséről, külügyi kétarcúságról, amik az Orbán-kormányt kínosan érinthetik.

„ – Ön úgy reagált, hogy Magyarország a letelepedési kötvénnyel több bevándorlót fogadott be, mint amennyit az uniós kvótarendelet alapján kellene.

– Mert ez tény.”

Többek között ez is elhangzik Gajus Scheltema leköszönő holland nagykövet interjúban, amelyen a magyar külügy annyira megsértődött, hogy egyből felfüggesztették a nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatot Hollandiával, ami a diplomáciában az egyik legdurvább lépés. Szijjártó Péter a döntést azzal indokolta, hogy a volt nagykövet az interjúban „megsértette Magyarországot”.

Magyarországgal vagy a magyar néppel kapcsolatban valójában nem hangzik el semmilyen negatív minősítés az interjúban: elhangzik például az, hogy a magyarok általában pozitívan vélekednek az EU-ról, hogy a nagykövetnek hiányozni fog az Alföld, és hogy „a legtöbb magyar tudja”, hogy „olcsó propaganda” az „Állítsuk meg Brüsszelt”-kampány. A kormánnyal kapcsolatban persze elhangzik pár keresetlen szó – ebből a legdurvább hasonlat az, miszerint az iszlamista merénylők „ugyanolyan elv mentén kreálnak ellenséget, mint a magyar kormány”.

Nem belügy, mire megy el az EU-s pénz

A kormánypárti kommunikáció leginkább ezt a mondatot emelte ki az interjúból, ami most is teljes terjedelmében olvasható a 168 Óra honlapján. Ebben azonban található még jó pár kijelentés, ami szintén kellemetlenül érintheti a kormányt, éppen ezért a hivatalos médiában nem is emelik ki.

Scheltema sokat beszélt például az EU-s források (az EU-ban Hollandia nettó befizető) korrupt felhasználásáról. „Egyre élesebb a vita arról, mi történik a pénzünkkel. Nem pénzelhetjük a korrupciót, nem tarthatunk életben egy korrupt rendszert. Miközben az elmaradt térségek támogatását folytatni kell, ez a szolidaritás. Magyarország gazdaságilag még mindig hátrébb áll, mint Nyugat-Európa, tehát segítenünk kell. De úgy, hogy a magyar és a holland emberek is elégedettek legyenek. Sokkal átláthatóbbá, elszámoltathatóbbá, ellenőrizhetőbbé kell tenni a rendszert” – mondta például.

„Szijjártó Péter ilyenkor azt mondja: úgy költjük a pénzünket, ahogy akarjuk, senki ne szóljon Magyarország belügyeibe” – vetette fel a riporter. „A holland adófizetők pénze nem belügy. Ahogy egyetlen európai adófizetőé sem” – válaszolta Scheltema. Elmondta azt is, Hollandiában komoly politikai viták vannak abból, mire költik el a keleti tagállamok azt a pénzt, amit többek között Hollandia fizet. „Nálunk a szélsőjobbos Geert Wilders két fő vesszőparipája a migráció és a Brüsszel-ellenesség. Azt hangoztatja: nem akarjuk adófizetőink pénzét korrupt országoknak adni. Nem nevezett meg egyet sem, de sejteni lehet, kikre céloz” – mondta.

„Brüsszelben távolról sem ilyen agresszívek”

A nagykövet beszélt a menedékkérelem-elbírálási kvótáról is, illetve a kormány bevándorlással kapcsolatos kommunikációjáról. Megismételte azt a korábbi kijelentését, hogy Magyarország a letelepedési kötvénnyel több bevándorlót fogadott be, mint amennyit az uniós kvótarendelet alapján kellene. Azt is mondta, hogy az itthon Brüsszel megállításáról beszélő politikusok „Brüsszelben távolról sem ilyen agresszívek.”

„Az indulat itthon tör így elő belőlük, amikor saját szavazóikhoz beszélnek. Személyes találkozóink alkalmával Szijjártó Péterrel mindig szívélyes, baráti hangulatban tárgyalunk. Ebből is látszik, nem kell mindent komolyan venni, amit a politikusok mondanak” – tette hozzá.