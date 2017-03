Ételdobozokkal segítik a rászorulókat a civilek

A télikabát-akció sikere után most országszerte egyre több helyen ételdobozokat helyeznek ki civilek. Legutóbb Ajka belvárosban, magánemberek kezdeményezésre a családsegítő és az önkormányzat támogatásával került ki tároló, melyben tartós élelmiszereket gyűjtenek a rászorulóknak, akik onnan bármikor kivehetik az ennivalót.

„A lányom is kivenne, de ő nem mer idejönni” – mondta egy nő, aki húskonzervet vett ki az ételdobozból. Legutóbb Ajak belvárosában helyeztek ki olyan tárolót, amiből ingyen élelmiszert vihetnek az arra rászorulók. A kezdeményezők azoknak az embereknek szeretnének segíteni, akiknek hónap végén már kenyérre sem futja.

hirdetés

„Mindenki úgy gondolta, hogy szükség van arra, hogy másokon segítsünk, mert bizony vannak olyan emberek, akik esetleg nem tudják minden napra megvenni az alapvető élelmiszereket. Esetleg kisnyugdíjasok, hajléktalanok, nagycsaládosok” – mondta Szántó Renáta, Ajka Város Önkormányzatának sajtóreferense.

Horváth Antalné a családjának vitte az ételt, amit megvenni nem tudott volna. „Konzervet, kenyeret, vannak nekem unokáim, van a beteg férjem. Jól jön” – mondta.

Az ajkaiak szerint jó ötlet a tároló, akinek feleslege van, beleteheti, akinek nincs, talál benne. „Konzervet, tartós élelmiszert, szerintem más élelmiszert nem érdemes, mert ami romlandó, az abszolút hamar megromlik, főleg meleg időben, nyáron” – mondta Mátyás Sándor Ferenc.

Van, aki szkeptikus, hiszen nem biztos, hogy mindig csak a rászorulók vesznek ki az ételdobozból. „Jó ötletnek tartom, csak szerintem sokan visszaélnek vele, olyanok is, akik nincsenek rászorulva. Szerintem. Mert a magyar ember ilyen, sajnos. Nem az fogja kivenni, aki rá van szorulva, énszerintem” – vélekedett Horváth György.

hirdetés

Az akció kezdeményezői azt kérik, hogy csak emberi fogyasztásra alkalmas, tartós élelmiszert helyezzenek el az emberek a dobozba, amit ők is megennének, megromlott, lejárt szavatosságú ételt ne. Mindezt rá is írták a dobozra. Azt mondják, ha a tároló népszerű lesz, és eléri a célját, újabbakat is kihelyeznek.