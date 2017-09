Érvénytelenítik a közbeszerzéseket, nem halad a program

Sorra érvénytelenítik a nemzeti kastélyprogram közbeszerzési eljárásait. A kiválasztott műemlékek felújítására a kormány 40 milliárd forintot költene uniós forrásból. Az eddig meghirdetett munkákra a becsültnél jóval magasabb árajánlatok érkeztek.

A nemzeti kastélyprogramot tavaly decemberben vizsgálta felül a kormány. A tatai Esterházy Miklós kastély kiemelt helyszín lett, felújítására a hirdetőtábla szerint másfél milliárdot szánnak uniós pénzből. A tényleges összeg viszont alig haladta meg az egy milliárdot. Ennyiért senki nem vállalta a munkát, a közbeszerzési eljárást eredménytelenné is nyilvánították.

Hasonló a helyzet az Oroszlány határában található majki kolostorban is. Ott is csak a tábla árulkodik felújításról. A munkát több cég is elvállalta volna, köztük Mészáros Lőrinc gyermekeinek vállalkozása is, de jóval drágábban, mint amennyit az állam fizetne érte, így a majki közbeszerzés is eredménytelen lett. Eközben a kastélyprogram csendben gazdát cserélt.

– Jött egy kormányhatározat, hogy a Nemzeti Kastély és Várprogramban érintett helyszínek különválnak a Budavári Ingatlanfejlesztőtől.

– Ennek mi az oka?

– Azt nem tudom, az politika. Valószínűleg felsőbb döntés, minket nem avatnak be.

A Budavári Ingatlanfejlesztő Zrt. működését a Miniszterelnökség átvilágíttatta egy magáncéggel, a vizsgálat súlyos szabálytalanságokat tárt fel. Helyére a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Kft. lép októbertől.

„A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Kft. nevezetű új cégnél, illetve egy régi-új cégnél. Volt a Miniszterelnökségnek egy másik cége, és az kapta meg Virág Zsolt miniszteri biztos vezényletével az egész program lebonyolítását. Elkerült a Várgondnokságtól” – mondta Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A Hír TV-nek egy művészettörténész azt nyilatkozta, hogy számára nem világos, hogy mi alapján válogat a kormány a műemlékek között. „A probléma szerintem az, hogy vannak kiemelt projektek, amibe belekerül valami, és annak lekerülése elég esetleges, a műemlékek nagy része pedig megy tönkre. Ha azt veszi, hogy Magyarországon körülbelül 11-12 ezer műemlék van, bekerül egy kastély és várprogramba 20-30-50, a többivel mi van, a többivel mi lesz?” – tette fel a kérdést Haris Andrea.

A várgesztesi vár például évek óta zárva van. Állagának megóvásához a kétezres évek elején elég lett volna 150 millió forint. 2013-ra a falak életveszélyes állapotba kerültek.