Érthetetlen: 50 millióból épült öt éve, de azóta sem működhet

Öt éve várják a hatósági engedélyt a gödöllőiek, hogy használhassák a településen épült veszélyeshulladék-tárolót. A Pest megyei városban több mint ötvenmillió forintnyi uniós pénzből alakítottak ki egy lerakót a lakosság számára. A polgármester szerint lenne rá igény, viszont a mai napig nem kaptak választ arra: miért nem működhet? Az LMP szerint a rezsicsökkentés áldozatáról lehet szó.

Fedett depó a rácsok mögött, oda kerülhetne a gödöllőiek veszélyes hulladéka. A nem működő lerakót kamera is vigyázza. A hulladékudvar területét az önkormányzat ajánlotta fel, egyelőre úgy tűnik, feleslegesen. Az öt évvel ezelőtti beruházáskor elültetett fák szépen nőnek, a kapu viszont már rozsdásodik.

Akkumulátor, gyógyszer, festékesdoboz – ilyen szemét kerülhetne oda, vagyis minden olyasmi, ami veszélyes a környezetre, és ezért külön kell gyűjteni. A nem működő hulladékudvartól nem messze már ott az illegális lerakat – olajkanna az erdőben, mellette műanyag flakonok és még több kanna. Hiába is próbálnák mindezt a helyiek a kijelölt területre vinni.

„Furcsa módon 2012 után, amikor elkészült, nem kapott hatósági engedélyt. Hogy miért? Azt ma sem tudjuk, jó lenne, ha meg lehetne nyitni. Van rá igény egy 34 ezres városban” – mondja Gémesi György független polgármester.

A város mellett egyébként egy modern hulladékválogató és egy hagyományos lerakó is működik. A térség hulladékgazdálkodásának fejlesztésére több mint hatmilliárd forintot költöttek egy uniós pályázatnak köszönhetően. Ennek a része volt a nem működő veszélyeshulladék-lerakó is, amelynek üzemeltetésére az engedélyt egyelőre hiába várja Gödöllő a Pest Megyei Kormányhivataltól.

A Lehet Más a Politika szerint szükség van az ilyen és ehhez hasonló beruházásokra, de azokat működtetni is kell. „Az alapvető probléma, hogy ezeket a rendszereket működtetni kell. Az elmúlt években olyan változások történtek, részben szabályozási változások, részben kötelező árképzések, amelyek miatt lehetetlenné válik, gyakorlatilag a rezsicsökkentés áldozatáról van szó. A rezsicsökkentés azzal fenyeget, hogy ezek a szolgáltatások egy idő után leállnak, ellehetetlenülnek. Ugyanis ebben a témában mi biztosan nem fogunk populista módon nyilatkozni, a hulladék gyűjtése, kezelése, elrakása bizony pénzbe kerül” – nyilatkozta Kanász-Nagy Máté, az LMP ifjúsági szakszóvivője.

Szemetet szedtek a lakók a Zala megyei Teskándon. A már-már nyárias tavaszi vasárnapon többen is ezt a programot választották. „Egyrészt szeretünk tiszta környezetben élni, nyilván ehhez kell az is, hogy mi is beletesszük a részünket, másrészt nagyon fontos, hogy a gyerekeimnek példát mutassak. Mindig hozom őket is, hogy lássák, hogyan működnek a dolgok. Nem szétszórjuk, hanem összeszedjük, és nem hagyjuk el” – nyilatkozta egy anyuka a Hír TV-nek.

Illegálisan lerakott hulladék is akadt. „Nagyon nehéz tetten érni az illegális szemétlerakókat, akik kint vannak a környező dombokon, erdőkben. Kimegy az ember sétálni, és azt látja, hogy kidobta valaki a gumikat, a tévét. Múltkor egy zsák kenyeret is találtam kint, bár az elbomlik, de egy autógumi… Nem tudjuk tetten érni, kik azok. Nem értem a logikáját, hiszen mindenkinek elszállítjuk a hulladékát, szemetét, lombját a háztól. Nem értem, miért kell ez… pedig költséggel viszik ki az erdőbe” – mondta Tóth János Istvánné, Teskánd polgármestere.

Évente több millió forintot költenek a falu tisztán tartására a teskándiak, az illegális telepek felszámolására viszont – sok más településhez hasonlóan – már nem jut a költségvetésből.