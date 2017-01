Erre figyeljen: változtak a családi adókedvezmény szabályai

Januártól a kedvezményt nemcsak a gyermek egyik szülője, hanem az anya vagy apa egyik hozzátartozója is érvényesítheti.

Bővült az eltartottak köre is: ide számítanak most már az egyetemisták, azok, akik után rokkantsági járadékot folyósítanak, valamint a magzatok is.

Idén a két eltartott gyerek után járó családi adókedvezményt emelte meg a kormány, havi 12 500 forintról 15 ezer forintra. Egy eltartott esetén maradt a havi 10 ezer, három vagy annál több gyermek esetén pedig a havi 33 ezer forint.

