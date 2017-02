Erdogan jó barátjának büszkélkedett Orbán

A miniszterelnök vejével kapcsolatba hozható török milliárdosnak mutogatta a felcsúti tájat Orbán Viktor a hétvégi Videoton–Újpest bajnoki meccs előtt a stadion tetejéről.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda a Bors kérdésére azt mondta: a kormányfő magánprogramjairól nem adhatnak tájékoztatást.

A többfős társaság egyike a fotók szerint Adnan Polat, a Galatasaray futballklub volt elnöke, Erdogan elnök jó barátja – az ő cége üzemelteti a magyar kereskedőházakat Törökországban, melyek egyikét Lévai Anikó unokaöccse vezeti.

Polat benne van a magyar kastélybizniszben is: a Magyar Narancs tavalyi fotói szerint a török milliárdos együtt ebédelt a miniszterelnök lányával és annak férjével, Tiborcz Istvánnal. A turai kastélyt megvásárló magyar ingatlancég pedig – amelynek bejegyzési illetékét Tiborcz fizette be – a török férfi két társaságában is érdekelt.

