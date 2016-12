Erdő Péter: Istentől ajándékba kaptuk az életünket

250 gyermek kapott személyre szóló karácsonyi ajándékcsomagot a Katolikus Karitászon keresztül.

A meglepetéseket Mádl Dalma asszony, a szervezet jószolgálati nagykövete és Erdő Péter bíboros adták át. A szervezet a felajánlott játékokból készítette a csomagokat.

hirdetés

„Jézus születésében azt ünnepeljük, hogy Isten magára vállalta a mi emberi sorsunkat, mert annyira szeretett minket. Ezért van az, hogy mi mindannyian Istentől ajándékba kaptuk az életünket és minden szépet és jót, ami benne van. Ilyenkor, karácsonykor ezt az ajándékot is próbáljuk továbbadni. Mi adjuk tovább? Nem! Jézuska hozza az ajándékot nekünk is mindig az életben. Mi csak továbbadjuk, ha tehetjük, hogy másoknak is örömet szerezzünk vele” – mondta Erdő Péter bíboros.

hirdetés