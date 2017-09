Érdemi munka nélkül is könyékig a kasszában

Míg egy átlagkereső 15 hónapot dolgozik 3 millió forintért, addig az állami szféra álláshalmozóinak elég ehhez egyetlen hónap is. Célpont című műsorunk utána járt: van, aki érdemi munkavégzés nélkül is könyékig turkálhat a közös kasszában.

Matolcsy György és alelnökei, vagy a legfőbb ügyész és az Eximbank vezetője túlóra nélkül is többet keresnek, mint havi négymillió forint. A kormánytagok nem keresnek ennyit, de több tisztséggel is kiegészítik havi keresetüket.

hirdetés

Nyitrai Zsolt miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott, országgyűlési képviselő: 1 160 177 forint nettó. Lepsényi István államtitkár és igazgatósági tag: 1 028 888 nettó. Banai Péter Benő államtitkár, igazgatósági tag: havi nettó 972 363 forint.



Szalóki Flóriánt, a fejlesztési minisztérium helyettes államtitkárát próbálta megtalálni a Célpont stábja.

„Sajnos nem tudunk segíteni, ő az NFM-ben van és nem itt, és elérhetőséget sem tudtak adni az úrhoz, de itt a székházban nem tartózkodik” – három munkahelye egyikén, a MÁV-nál kezdtük a keresést, ahol felügyelő bizottsági tag havi bruttó 130 ezerért, de hiába.

A légiforgalmi irányítást végző HungaroControlnál sem járt szerencsével a stáb, itt szintén felügyelőbizottsági tag, havi bruttó 350 ezerért.



– Ma nincs bent?

– Július 5-én volt bent utoljára… – érkezett a válasz.

Végül a fejlesztési minisztériumban érték utol…

„Az állás, az ami ugye a munkahelyem, »asszem« 470 ezer a nettóm, a MÁV-Start, az ha jól emlékszem 78 ezer a nettó, és a HungaroControl, az 230 ezer a nettó. Tehát, ha összeadogatja ezeket, akkor megkapja, hogy mennyi a nettó” – nyilatkozta.

Szalóki szerint az ő nettó bére havi 778 ezer. Azonban téved. Helyettes államtitkárként ugyanis bruttó fizetése 824 890 forint, emellé jön a HungaroControltól havi 350 és a MÁV-tól pedig 130 ezer. Ezek nettója pedig nem 778 ezer, hanem 867 751 forint.

„Ezt, ha valaki ingyen csinálja, az szerintem nem normális, vagy pedig nem tudom pontosan, miért tenné” – tette hozzá a Célpontnak nyilatkozó NFM államtitkára.

A magyar rektori konferencia főtitkára is halmozza a tisztségeket.



– És nem is járt ő bent itt soha?

– Mondom, nem is ismerjük, azt se tudjuk, hogy ki ő…

– Akkor azt se tudják megmondani, hogy hol találom meg őt?

– Nem, nem.

Dubéczi Zoltánt hiába kerestük egyik munkahelyén, a nemzeti bank egyik alapítványánál. Egy másiknál is dolgozik, ott sem találkoznak vele túl sűrűn. Dubéczi főállásban az MNB oktatási igazgatója, emellé jön a három felügyelőbizottsági tagság és a rektori konferencia főtitkári tisztsége. Elérni őt főállásában, a jegybanknál sem egyszerű.

hirdetés

Dubéczi ugyan az összes felügyelőbizottsági tagsága után járó tiszteletdíjról lemondott, de így sem marad üres a pénztárcája. A Magyar Nemzeti Bank oktatási igazgatójaként és a Magyar Rektori Konferencia főtitkáraként nettó egyenlege havi 2 776 375 forint – plusz a béren kívüli juttatások.