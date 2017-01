Eötvös Károly Intézet: Hazug a kormány érvelése

Hozzászólt a civileket érintő vitához a Majtényi László vezette Eötvös Károly Intézet. Állásfoglalásuk szerint a kormány álságos érvelést folytat, aminek egyetlen célja az, hogy lejárassa a jogvédőket.

Érvénytelen szavazatok leadására buzdított a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért a Kossuth téren, néhány nappal a kvótanépszavazás előtt.

Németh Szilárd már akkor nemzetbiztonsági kockázatot látott a civilek véleménynyilvánításában. A titkosszolgálati átvilágításról szóló ötletelgetést hamarosan jogalkotói szándék követte. A fideszes politikus múlt héten jelentette be: vagyonnyilatkozatra köteleznék a nem kormányzati szervek tisztségviselőit.

„Ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani és azt gondolom, hogy el kell innen takarítani. És most ennek, én úgy érzem, hogy eljött a nemzetközi lehetősége is. Nem titkolom, az új elnök, az új amerikai elnök megválasztásával” – közölte Németh Szilárd.

A Majtényi László elnöksége alatt működő Eötvös Károly Intézet hazugnak tartja a kormánypárt érvelését, ami szerint a szervezetek működése mögött a bevándorlást támogató tőkések állnak.

„A kormányzat valódi célja nem a civil szféra átláthatóságának a biztosítása, sokkal inkább az, hogy ellenséges környezetet alakítson ki a civil szervezetekkel szemben, éppen ezért nem tekinthető ez a javaslat vitaalapnak, nem várható a jogvédő szervezetektől, hogy szakmai vitát folytassanak a kormányzat által javasolt intézkedésekről” – reagált az intézet igazgatója, Somody Bernadette.

Egy nemzetközi jogász azt mondja, a civileknek joguk van a kritikához, függetlenül attól, hogy egyetértenek-e a kormánnyal vagy sem.

„Amikor valamiféle politikai szervezetnek a konkrét cselekménye, akciója, tervei ennyire veszélyeztetik az adott civil szervezetnek a céljait, akkor értelmezhetővé válik, hogy megjelennek az adott politikai térben ezek a civil szervezetek. De ez természetesen teljes mértékig jogszerű, avagy mondjuk egy népszavazáson fura is lenne egy ilyen érvelés, fura lenne kimondani, hogy van egy jogszerű és egy nem jogszerű álláspont, a népszavazások általában nem így szoktak szerveződni” – mondta el Lattmann Tamás.

Ahogyan azt nyilvános adatokból is tudni lehet, a magyar származású milliárdos, Soros György több magyar szervezetet is támogat. De ehhez hasonló lobbitevékenysége lehet bármelyik kormánynak is. A Magyar Nemzet azt írja, Magyarország például kétszázmillió forinttal támogatott amerikai civil szervezeteket a 2014-es választások előtt.