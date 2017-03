Enyhítették Kulcsár büntetését

Öt évre enyhítette a Fővárosi ítélőtábla Kulcsár Attila, első fokon hat és fél éves börtönbüntetését. A brókerbotrány több vádlottjának is kevesebb lett a büntetése, így a másodrendű vádlottnak, Kerék Csabának is a korábbi három év kilenc hónap helyett csak 3 év szabadságvesztés lett a büntetése. Az első- és másodrendű vádlottaknak 5-5 millió forint pénzbírságot is ki kell fizetniük. Kulcsárnak egyébként nem kell börtönbe vonulnia, mert a büntetését már előzetesben letöltötte.