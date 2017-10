Ennyiből aligha futja ételre és lakhatásra egy egyetemistának

2007 óta nem emelkedtek az ösztöndíjak, és akkor is csak úgy vontak be forrást, hogy ahhoz kevesebben fértek hozzá – véli a Jobbik. A párt ösztöndíjemelést és átfogó kollégiumfejlesztést sürget a felsőoktatásban. Az oktatási államtitkár szerint folyamatosan dolgozik a kormány a kollégiumok bővítésén.

„Azt gondolom, nem vagyunk lemaradva, valóban a szociális célú, akár tanulmányi ösztöndíjrendszer nem változott, de erről tárgyalunk most” – nyilatkozta a Hír TV-nek Palkovics László. Kétszázmilliárdos kollégiumfejlesztési programról is beszélt az Emmi oktatási államtitkára, ebből eddig 26 milliárdot költöttek el felújításra és bővítésre.

hirdetés

„26 milliárd forint értékben újulnak meg most kollégiumok, és ez folytatódik folyamatosan tovább. A jövő évi költségvetésben szerepel erre vonatkozóan egy összeglehetőség, ez nem a végleges összeg, de egy olyan összeg, amire tudunk építeni. Illetve most zajlanak azok az egyeztetések, hogy hol, milyen ütemezésben és milyen prioritássorrendben kell kollégiumot építeni” – tette hozzá Palkovics László.

Az államtitkár a diákhitelt is ajánlja a rászoruló tanulóknak. A konstrukció képzési költségének kamatát 0 forintra csökkentették az önköltségesek számára.

„Körülbelül 4-4,5-ös átlagra is csak 6-7 ezer forintot kapnak a hallgatók” – mondja Gulyás Tibor HÖOK-elnök, amiből aligha futja havonta ételre és lakhatásra egy egyetemistának. Ezért már korábban is azt javasolták, hogy az egy hallgatóra jutó évi 119 ezer forintos normatívát 172 ezer forintra növelje az állam. Tavasszal egy fórumsorozatot is tartottak az ösztöndíjrendszerről. Teljes kiábrándultságot tapasztaltak a hallgatók részéről.

„Jelenlegi formájában vagy a jelenlegi kereteiben értelmetlennek tartják a rendszert. Nem látják azt, hogy a befektetett tanulmányi teljesítménnyel milyen visszajelzést kíván adni az állam az ő támogatásukat vagy ösztönzésüket illetően” – tette hozzá Gulyás Tibor.

De nemcsak az alacsony ösztöndíjak, hanem a lakhatási problémák is egyre égetőbbek a hallgatók számára. A Jobbik szerint mindezek a tanulók felsőoktatásban maradását veszélyezik. „Azzal, hogy sem a tanulmányi ösztöndíjakat nem emelték egy fillérrel sem, sem a kollégiumi normatívát nem emelték egy fillérrel sem, mutatja, hogy ennek a kormánynak valójában nem fontosak a felsőoktatási hallgatók” – jelentette ki Dúró Dóra, az Országgyűlés kulturális bizottságának jobbikos elnöke.

hirdetés

A kollégiumi férőhelyekről az intézmények döntenek, itt számíthat a rászorultság. Az albérletárak azonban, főleg a fővárosban, nem megfizethetőek a hallgatóknak.