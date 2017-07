Több nyilvános vécéért demonstráltak Budapesten. A civilek szerint nincs elegendő illemhely a fővárosban, ami a hajléktalanok és a turisták életét is nehezíti.

Civilek demonstráltak a Belügyminisztérium előtt, hogy Budapesten legyen több közvécé.

„Szeretnék én egyszerűen begurulni egy tisztán tartott, rendesen karbantartott WC-n, ahol nem kell útvonaltervet tervezzek, hogy hol egy pláza, ahol elmehetek, és nem kell szoros időbeosztást terveznem” – mondta Ruskó Erika.

Huszonötezer budapestire egy közvécé jut. Ez különösen nagy gondot okoz a hajléktalanoknak. Orbán Miklós most a Belügyminisztérium mosdójába kéredzkedett be, ahová biztonsági ellenőrzés után be is engednék. Máskor orvosi rendelőket, könyvtárakat, plázákat szokott felkeresni, mert neki a 250 forintos illemhely-használati díj megfizethetetlen.

„Ez abszolút így vállalhatatlan, főleg annak, aki mondjuk egy közmunkásbérből él, vagy egy foglalkoztatás-helyettesítő támogatásból, ami 22 800 forint jelenleg, és ebből fizetnek szállódíjat vagy egyéb ilyen költségeket az emberek. Ez így eléggé megterhelő, igen” – véli A Város Mindenkié csoport hajléktalan-szóvivője, Orbán Miklós.

A Belügyminisztérium szerint az Emmi hatáskörébe tartozik a kérdés.

„Enni kell, sz*rni muszáj! Enni kell, sz*rni muszáj!” – a demonstrálók az Emberi Erőforrások Minisztériuma elé vonultak. Itt a házirend miatt a mosdóba sem engedték az aktivistát.

Az Emmi egyelőre nem foglalkozik a kéréssel, hogy legalább kétszáz ingyenes illemhelyet biztosítsanak a fővárosban.

„Mondjuk a közvécékkel kapcsolatos közegészségügyi előírások tekintetében van az egészségügyi államtitkárságnak érintettsége, amennyiben az ő petíciójuk erre is vonatkozik, akkor fognak erre választ kapni. Megmondom önnek őszintén, hogy én ezt a mai petíciót nem is olvastam, még nem érte el ilyen szempontból azt az ingerküszöböt, amire, azt gondolom, most itt feltétlenül reagálni kéne, köszönöm” – reagált a család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár, Novák Katalin.

A turistáknak is kellemetlen, hogy sokszor még pénzért sincs toalett.

Az alapvető jogok biztosa azt javasolta, hogy az önkormányzatok kötelezően üzemeltessenek közvécéket.