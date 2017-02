Emlékeztetik Gyurcsányt: „ő az, aki elk**ta”

Gyurcsány Ferenc évértékelőjével egy időben a Fidelitas rövid sajtótájékoztatót tartott az ötcsillagos szálloda előtt.

Az ifjúsági szervezet elnökségi tagja azt mondta: míg Gyurcsány kormányzása idején tönkretette az országot, addig országgyűlési képviselői vagyonnyilatkozata alapján tavaly több mint egymilliárd forintos osztalékot vett ki cégéből. Borbély Ádám a volt miniszterelnök 2006-os őszödi beszédét is felemlegette.



„Gyurcsány Ferenc ugyanakkor kiveheti a világ összes pénzét osztalékként, akkor is egy bukott politikus marad, soha nem lesz sikeres üzletember, mert csak egy pici... ööö, piti privatizőr, aki elvtársainak és anyósának köszönheti, hogy egy rózsadombi villában élhet, hogy hatalmas luxusnyaralója lehet, hogy egzotikus utazásokra mehet, és hogy milliárdos osztalékokat vehet fel. Elmondhat továbbá akárhány igazságbeszédet, akárhány luxusszállodában, akkor is pontosan tudjuk, és emlékeztetjük, hogy ő az, aki elk**ta, nem kicsit, hanem nagyon, nincs ugyanis annyi milliárd a földön, ami le tudná ezt mosni róla” – közölte Borbély Ádám.

