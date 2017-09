Elzárnák a sportba ömlő pénzeket a nyilvánosságtól

Törvényi úton titkolná el a kormány, hogy kitől és mennyi taópénz ömlik a látványsportokba. Korábban ellenzéki politikusok és aktivisták több pert is nyertek, amelyek alapján például a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak ki kellene adnia, hogy pontosan kitől származik az a több milliárd forintnyi támogatás, amely a taórendszer révén hozzá áramlik.

„Közérdekű adat nem ismerhető meg, ha adótitoknak minősül” – ez a mondat szerepel abban a salátatörvényben, amely egy hónapja jelent meg a kormány internetes oldalán. Ez a pont lehetővé tenné, hogy a kormány eltitkolja a taótámogatásokat. Ezzel vennék elejét a közérdekűadat-igényléseknek és az ennek megtagadása miatt indított pereknek – olyanoknak is, amelyek jelenleg is zajlanak.

Ilyen pert nyert meg a Demokratikus Koalíció a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány ellen. A bírósági határozat szerint az Orbán Viktor alapította és Mészáros Lőrinc elnöksége alatt működő egyesületnek ki kellene adnia, hogy mire fordította a taóforintokat 2013 és 2015 között, ám ennek eddig nem tett eleget.

„Eljött megint az a pillanat, hogy utcára menjen az egész baloldali ellenzék, az összes civil, ugyanis az most már nem megengedhető, ami ebben az országban folyik. Nem szabadna, hogy ezt a törvényt elfogadják. Egyértelmű, hogy el akarják titkolni, hogy az adófizetők pénzét mire költik, ezt úgy hívják, hogy lopás. Hét éve lerabolják ezt az országot, és ezt most már törvénybe is foglalják” – jelentette ki a DK elnökségi tagja, Földi Judit.

Amennyiben a törvény hatályba lép, az össze jogorvoslati lehetőséget kihasználva támadják majd meg – mondta a Transparency International ügyvezetője. Martin József Péter arról is beszélt, „az adótitkot ez az új törvénytervezet annyira kitágítja, hogy még fontosabb polcra helyezi, mint mondjuk az államtitkot. Mert az államtitok csak egy bizonyos időszakra érvényes, az adótitok viszont örökre. Tehát ha ez a törvénytervezet hatályba lép, akkor örökre titkosíthatnak olyan adatokat, amelyeket eddig közérdekű adatnak nyilvánítottak, és eddig megismerhetők voltak mindenki számára.”

A TI a Nemzetgazdasági Minisztériumot és az Emberi Erőforrások Minisztériumát, valamint a sportági szövetségeket perelte be. Arra kíváncsi, hogy ki kinek és mennyi taótámogatást nyújtott. A minisztériumok a Kúriához fordultak felülvizsgálatért, így jelenleg a legfelső bírói fórum döntésére várnak a felek.

A Hír TV-nek nyilatkozó adószakértő alkotmányellenesnek tartja a törvényjavaslatot.

„Ez ütközik az alaptörvény 6. cikkével, amely biztosítja, hogy a közérdekű adatok hozzáféréshez mindenkinek joga van. Tehát majd az Alkotmánybíróságra vár, hogy ezt a törvénytervezetet – amely, hangsúlyozom, még javaslatnak sem minősíthető –, ha az Országgyűlés megszavazza, szembesítse az alaptörvény 6. cikkével” – mondta Vadász Iván, a Magyar Adótanácsadók Szövetségének alelnöke.

Hozzátette: szerinte a közérdekű adatoknak akkor is megismerhetőnek kellene lenniük, ha adótitoknak minősülnek. Úgy véli, bármilyen szervezet vagy magánszemély adótitkának átláthatónak és mindenki által megismerhetőnek kell lennie, mert csak így ellenőrizhető a közpénz útja.

Bár Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy a társaságiadó-kedvezményt közpénznek tartani kommunista beidegződés, a bíróság kimondta: a sportcsapatoknak juttatott taópénz közpénznek minősül.