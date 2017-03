Elviselhetetlen zajra panaszkodnak a lakók

Csütörtök óta elviselhetetlen zajra panaszkodnak a Liszt Ferenc reptér közelében élők. Felújítási munkák miatt a repülőgépek csak egy kifutópályát használhatnak, így több helyen is megnőtt a légi forgalom. Budapest Rákoshegy városrészében élők szerint ez az eddigieknél is nagyobb zajjal jár, de a káros anyagok és a balesetek miatt is aggódnak. A repülőtér türelmet kér.