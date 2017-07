Elveszik a megélhetést a taxis hiénák

Az Uber után ismét a hiénák viszik el az utasokat a taxisok elől. A személyszállítók Panaszkönyv című műsorunk stábjának elmondták, a kedvelt turistahelyeken már esélyük sincs a fuvarra. Az érdekvédelmi szövetség szerint a hatóságok fel tudnának lépni a szabálytalankodókkal szemben, ha akarnának.

Hiába űzték ki a fő ellenséget a taxisok, az elégedetlenkedésük az Uber nélkül is megmaradt. Elővették a régi lemezt, újra a hiénákra panaszkodnak, akik valóban megölik a tisztességes versenyt. Ott gyülekeznek, ahol a könnyű a zsákmány – Ferihegyen, a pályaudvarok környéken és a bulinegyedben.

hirdetés

A pályaudvarok környékén „vadkeleti” a tempó. Pályázat nem volt, a drosztokat egyszerűen lenyúlták a hiénák. „Gyakorlatilag úgy működik, hogy a frekventált helyek: a Keleti pályaudvar, illetve a Nyugati pályaudvar, buszpályaudvarok környéke teljes egészében kisajátításra került. Itt az ember azzal számolhat, hogyha ott nagyon izmozik, akkor elverik, mint a lovat” – mondta Lengyel Sándor, aki 32 éve taxizik. Mint mindenki más, ő is 80 ezer forintot fizet évente a kijelölt megállóhelyek használatáért, de szinte teljesen feleslegesen. Aki rutinos a szakmában, messziről felismeri a hiénákat. A Keleti pályaudvaron két oldalon sorakoznak tízesével.



„Ez itt van Budapesten, és nekem is van nem egy, nem két külföldi ismerősöm, akiket innen 3-4 kilométeres fuvarokra 5-6 ezer forintokért visznek el. Magyarokkal jószerivel szóba sem állnak” – vázolta Lengyel.



Rejtett kamerával majdnem egy órát állt a Panaszkönyv stábja a pályaudvar parkolójában. Ugyanazok a „mezítlábas taxisok” várták a tuti fuvart, akik egy órával korábban is ott lődörögtek.



A budapesti taxizást 2013-ban szabályozták újra a visszaélések megelőzéséért, de hiába az új rendszer, a taxisok szerint semmi sem változott. „Régen, a Demszky-érában 20 éven keresztül jószerivel semmi nem történt, és ilyen szokásjog alapján ugyanezt nyeltük, de nem került pénzünkbe. Ellenben most: autócserék, sárgítások, vizsgák. Most elküldenek bennünket, ugye folyamatosan megyünk ebben az évben, mindenkinek újabb vizsgákat kell tennie, KRESZ-vizsga és a többi. Még ezzel sem lenne gond, ha látnánk azt az oldalát a másik részéről, hogy nyugodtan, tisztességgel lehet dolgozni, és a szakmának a respektje helyreállt” – mondta a taxis.

A mezítlábas, azaz fuvarszervező társasághoz nem tartozó taxisoknál is jobban kell vigyázni a zugtaxisokra. Bármilyen meglepő, állítólag 4-500-an vannak a fővárosban.

hirdetés

Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint egyedül a hatóságok tudnának intézkedni, a szakmai szervezetek csak jelezhetik a problémát: „Túl kevés az ellenőrzés, túl kevés az ellenőr, túl kevés a hatósági megjelenés, a jelenlét ahhoz képest, hogy amekkora a probléma. Az elmúlt év végén állt fel egy új szervezet, az NFM alá tartozik közvetlenül, a közlekedési hatóságnak egy főosztálya, akik a közúti személyszállítást és a közúti szállítást hivatottak teljes egészésben ellenőrizni. Nekik van jogkörük” – vélte Metál Zoltán.



Egy hatályos kormányrendelet alapján a feketén dolgozó taxisoknak 60 napon belül bevonhatják az engedélyét, vagy akár 3 évre elvehetik a kocsit is.