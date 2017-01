Eltörölnék a föld színéről a civileket

Az álcivilek ellen irányul az a törvényjavaslat, amely nem állami szervezetek tisztségviselőit is vagyonnyilatkozat-tételre kötelezné – erről beszélt Németh Szilárd. A retorika már korábbról ismert, Orbán Viktor még tavaly decemberben adott interjút egy kormányközeli sajtóterméknek, amelyben a liberális aberráció mintájaként Soros Györgyöt hozta fel. A kormányfő akkor hozzátette még: jön a lázadás éve 2017-ben.

A Fidesz alelnöke a Hír TV kérdésére azt mondta, hogy a Soros-birodalom álciviljeit azért tartják fenn, hogy a globális nagytőkét és a politikai korrektség világát átnyomják a nemzeti kormányok fölött. Ezért ezek ellene a szervezetek ellen minden eszközzel fel kell lépni.

Soros, Soros, Soros Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

„Magyarországnak van egy megválasztott parlamentje, van egy kormánya, és ők meghozták ezt a doktrínát, az emberek megszavazták, egy népszavazással megerősítették, és egy nemzeti konzultáción is, és ezt nem hagyhatjuk, és ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és el kell innen takarítani, és most ennek eljött a nemzetközi lehetősége is, nem titkolom, az új elnök, az új amerikai elnök (Soros korábbi embere Trump pénzügyminiszter-jelöltje) megválasztásával” – válaszolta a Hír TV kérdésére Németh Szilárd.

Liberális aberráció

Orbán Viktor miniszterelnök szinte ugyanazt mondta el a kormányközeli 888-nak adott karácsonyi interjújában, amit ma Németh Szilárd. Szerinte az embereknek világszerte elegük lett a nemzetállam meggyengítéséből és a politikai korrektség mögé rejtőző liberális aberrációból. Utóbbira Soros György tevékenységét említette példaként. A milliárdos üzletember segítségével próbálták meg amerikai demokrata politikusok gyarmatosítani Közép-Európát. S mindezt körbefonja a politikai korrektség, az elszigetelés, a megbélyegzés elleni szellemi lázadás. Orbán Viktor úgy gondolja, hogy 2017 lesz a megbélyegzés elleni szellemi lázadás valódi éve.