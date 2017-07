Előzi a Fideszt a Momentum az EFOTT-on

A Momentum kapta a legtöbb szavazatot, de általában elégedetlenek a diákok a politikai felhozatallal – derült ki a Politológus Műhely nem reprezentatív felméréséből, amit az egyetemek és főiskolák EFOTT fesztiválján készítettek.

A Politológus Műhely egy, az ELTE-n működő, több egyetem politológiaszakos hallgatóit tömörítő intézet. Saját meghatározásuk szerint céljuk, hogy felhívják a figyelmet a politikában való részvétel fontosságára. A múlt héten az EFOTT-on végeztek nem reprezentatív felmérést, amelynek során 103 embert kérdeztek meg, többségében (68,9 százalék) felsőoktatásban tanuló fiatalokat. A kérdőívekben a válaszolóknak el kellett magukat helyezni két politikai skálán, egy konzervatív-liberális, egy jobboldali-baloldali egyenesen, valamint – ez más vizsgálatokban nem szokott szerepelni – egy mérsékelt-radikális tengelyen. Rákérdeztek emellett a pártpreferenciákra is.

Jobboldaliak és liberálisok

A politikai attitűdöket illetően a legtöbb válaszoló a skálán középen helyezte el magát. A jobb-bal skálán 103 válaszolóból 41 enyhén jobboldaliként sorolta be magát, míg 30 fő mérsékelt baloldaliként. Erősebben jobboldali vagy baloldali álláspontot 17, illetve 9 fő képviselt. A konzervatív-liberális skálán viszont a válaszadók kétharmada a liberális oldalra sorolta magát: 27 százalék mérsékelten, 39 százalék erősebben liberálisként azonosult, míg mérsékelt konzervatívként 23, markánsabban konzervatívnak 10 százalék vallotta magát. A felmérések alapján meglepő, hogy a liberális jelző annak ellenére tűnik elfogadhatóbbnak a fiatalok körében, mint a baloldali, hogy a kormányzati kommunikáció a közelmúltban óriási erőfeszítéseket tett arra, hogy szinte szitokszóvá tegye.

A radikális-mérsékelt tengelyen 59,2 százalék valamilyen szinten mérsékeltként sorolta be magát, erősebben radikálisnak csak 12-en vallották magukat. Érdekesség, hogy a három skála között nem mutatható ki komolyabb összefüggés, vagyis nem mondható ki például, hogy aki baloldali, az általában liberális is – az egyes csoportok között azonos arányban voltak konzervatívok és liberálisok, mérsékeltek és radikálisok is.

A kitöltők 64 százaléka mondta azt, hogy elmenne szavazni, míg csupán 23,3 százalék az, aki biztosan nem menne el az országgyűlési választásra (ez az arány jóval felette van a fiatalok részvételéről szóló reprezentatív kutatásoknak). Azonban a szavazni készülők között is 23-an mondták azt, hogy egyik pártot sem tartják szimpatikusnak. A pártválasztók közül a legtöbben a Momentumot támogatnák (18 fő), őket követi a Fidesz (16) és a Jobbik (14). 11-en szavaznának a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra és 10-en az LMP-re, 8-an a Liberálisokra. Azt más kutatások is megállapították, hogy az MSZP-nek és a DK-nak nem nagyon vannak fiatal támogatói, és ez most sem volt másként: az MSZP-re ketten szavaznának, DK-szavazót pedig nem találtak az EFOTT-on.