Elmarasztalta a Velencei Bizottság a lex CEU-t

A kormány kioktató választ adott a testület kritikájára.

Újabb éles kritikát kapott a kormány felsőoktatási törvénye – a Velencei Bizottság szerint is gondok vannak a lex CEU néven elhíresült törvénnyel. Azt kérik a kormánytól, hogy a jelenleg már működő intézményekre ne vonatkozzanak a rohamtempóban átnyomott szigorítások. A Velencei Bizottság ajánlásokat is megfogalmazott a magyar hatóságok számára, egyebek mellett a már jelenleg is működő külföldi egyetemek kivonását sürgette a szabályozás bizonyos előírása alól.

hirdetés

A bizottság véleménye a kormányban ismét süket fülekre talált. Közleményükben úgy fogalmaznak: a kettős mércét nem szabad elfogadni, a törvényeknek Magyarországon minden felsőoktatási intézményre vonatkozniuk kell, így szerintük a Soros-egyetemre és más egyetemekre is.