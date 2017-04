Elmaradhat a BKV-sok nyolcnapos sztrájkja

Tarlós István bejelentette: a két legnagyobb szakszervezetnek visszamenőlegesen 10+5 százalékos, azaz nagyobb béremelést ajánlottak, mint amekkorát az állami dolgozók kapnak.

A főpolgármester szerint megvan a fedezete az intézkedésnek. „Abban maradtunk, hogy határozott tényként én ezt nem jelentem be, ők ugyanis azt mondták, hogy akkor bólinthatnak erre rá, ha a tagsággal, a szükséges fórumokon ezt megbeszélték, és a tagság is jóváhagyta. Tehát nemcsak harcoltak a dolgozóik érdekeiért, hanem még ráadásul rendkívül korrektül is jártak el. A BKV-nál megvannak az elfogadásnak az alaki és tartalmi kritériumai, de elég meglepő lenne, és azt kell mondjam, hogy a város és a BKV-dolgozók érdekei ellen lenne, ha egy ilyen ajánlatot elutasítanának” – fogalmazott a városvezető.

Tekintse meg Tarlós István sajtótájékoztatóját:

