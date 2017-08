Ellenzéki összefogás a miskolci ifjúsági házért

Összefogtak az ellenzéki pártok Miskolcon, hogy megmentsék a helyi ifjúsági házat. A kormány tervei szerint a fél évszázados épületben működő csoportokat a szeptemberben megnyíló Zene- és Táncművészeti Központba helyeznék át. A költözést sok miskolci sem szeretné, ezért az MSZP helyi szervezete aláírásgyűjtésbe kezdett.

Múlt héten jelentette be Miskolc alpolgármestere, hogy Zene- és Táncművészeti Központot hoznak létre a városban, egy üresen álló egykori szakközépiskola épületében. A tervek szerint az ifjúsági ház is itt működne tovább, de ez ellen több helyi is tiltakozik.

A város vezetése meg kívánja szüntetni az ifjúsági házat, egy nagy múltú, fél évszázados közművelődést és kultúrát szolgáló épületet. Az ifjúsági ház megmentéséért széleskörű ellenzéki összefogás alakult. A helyi MSZP, LMP, DK, az Együtt és a Párbeszéd azt akarja elérni, hogy a jelenleg is működő közösségi ház maradjon meg mostani funkciójában.

„Ez az intézmény jelesre vizsgázott az elmúlt fél évszázadban, ez az intézmény fontos a miskolciaknak és a győri kapuiaknak, úgyhogy ezt az intézményt meg kívánjuk őrizni a következő fél évszázadra is, a miskolciak javára és a környéken élők javára. Ezt az intézményt fejleszteni kell, nem megszüntetni” – mondta az LMP-s Varga László.

Az ellenzéki pártok aláírásgyűjtésbe kezdtek a városvezetés terve ellen.

„Az a városvezetés terve, hogy az itt működő 28 csoportot több különböző helyre szétosztja. Ez az ifjúsági ház vezetése szerint is működésképtelenné teszi ezt az intézményt, ezáltal szép lassú halálra ítélnék, miközben hamis ígéreteket lebegtetve próbálják megnyugtatni az itt jelenleg is dolgozókat” – ismertette Kohányi Krisztián, a Párbeszéd Borsod megyei elnöke.

A pártok péntekre újabb akciót szerveznek, szalagokat kötöznek majd az épületre, amelyek azokat az embereket szimbolizálják majd, akik azt szeretnék, hogy továbbra is az eredeti helyén működjön tovább a közösségi központ.