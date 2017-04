Elkezdődött a szovjet emlékművet dobálók pere

Komáromy Gergő és Kiripolszky Csongor tegnap festékezte össze az emlékművet. Ezt követően a rendőrök 72 órás őrizetbe vették őket, mivel felmerült a garázdaság gyanúja. Az előzetes közlések szerint Komáromy tárgyalása fél 12-kor kezdődik, Kiripolszky 12:30-kor áll bíróság elé. A 444 tudósítása szerint a két aktivistát garázdasággal vádolják.

A tényállás gyakorlatilag ugyanaz, mint a múlt héten 500 óra közmunkára ítélt Varga Gergő és Gulyás Márton esetében, akik a Sándor-palotát dobták meg lemosható festékkel, miután Áder János államfő aláírta a CEU-törvényt. Ugyanakkor Komáromyéknál nem merül fel a csoportos elkövetés, mint minősítő tényező, mivel ők bizonyíthatóan csak ketten festették össze a Szabadság téri emlékművet, ezzel tiltakozva az erősödő orosz befolyás ellen.

hirdetés

A vádirat szerint a ligetvédőként elhíresült Komáromyt és Kiripolszkyt is garázdasággal vádolják. Ahogy a múlt héten Gulyásékat, őket is bilincsben és vezetőszáron vezették a bíróság elé, ezt a 444 tudósítása szerint később bírói utasításra levették az aktivistákról. Kiripolszky a tárgyalás előtt kijelentette, nem járul hozzá, hogy az állami M1 televízió felvételeket készítsen róla, mivel szerinte a kormányzati propagandatévé nem a tényeknek megfelelően számol be a hírekről.