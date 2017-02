Elítéltek törték a jeget, és takarították a hordalékot

2017. február 17., péntek

A Tisza felső szakaszán már megkezdték a jeges ár okozta károk utáni helyreállítást – Tiszaeszláron a tiszalöki börtön elítéltjei is segítettek a belvízvédelmi szivattyúk előtt megtisztítani a vizet az uszadéktól, de jeget is törtek. A rabok azt mondták: szívesen vesznek részt külső munkákon, mert ilyenkor kijöhetnek a szabadba és közben valami hasznosat is végezhetnek.