Elindul az aláírásgyűjtés a budapesti olimpia ellen

Csütörtökön indul az aláírásgyűjtés a budapesti olimpia ellen. A Momentum Mozgalomnak egy hónap alatt legalább 138 ezer szignót kell összegyűjteni ahhoz, hogy népszavazást írjanak ki a fővárosban a 2024-es olimpiáról. Korábban Boston, Hamburg és Róma is visszalépett. A 2024-es olimpia megrendezésére Budapest mellett Párizs és Los Angeles pályázik.

Csütörtökön indul a visszaszámlálás: a Momentum Mozgalomnak 30 nap alatt kell legalább 138 ezer aláírást összegyűjteni a fővárosban ahhoz, hogy népszavazást írjanak ki a budapesti olimpiáról. „25 ponton fogunk kitelepülni, illetve az aktivistáink ajtóról ajtóra fognak kopogtatni és gyűjteni az aláírásokat. 30 napunk van, ez február 14-én fog véget érni, ez egy pénteki nap, aznap kell leadnunk a Fővárosi Választási Irodába” – magyarázta Fekete-Győr András elnök.

Aláírásonként félmillió forint a tét – mondja a mozgalom elnöke. „Az aláírásgyűjtés azért fontos, mert itt háromezer milliárd forintról beszélünk az olimpia rendezése kapcsán, és erről a kormány elmulasztotta megkérdezni a budapesti, illetve a magyar polgárokat, azonban pótoljuk ennek a hiányát” – hangsúlyozta.

Nem éri meg, mivel egy kivételével minden eddigi olimpia költségvetése elszállt – mondja egy másik civil szervezete szóvivője.

„Ha azt mondjuk, Magyarországon 770 milliárdba kerül egy olimpia, akkor most annak két és félszeresével is számolhatunk, és itt nem is beszélünk arról, hogy milyen pluszberuházásokra lenne szükség infrastruktúra szempontjából, hogy olimpia megvalósuljon, tehát itt nagyon-nagyon sokba fog ez kerülni” – hívta fel a figyelmet Fodor Márk, az Olimpiát? Ne! mozgalom szóvivője.

Az Együtthöz hasonlóan az LMP is beszáll az aláírásgyűjtésbe. A társelnökük szerint az ország jelenlegi helyzetében nem engedhet meg magának egy olimpiát.

„Úszó-vb, ami elindult 20 milliárdról, most már körülbelül 100 milliárdnál tart, ha az olimpiánál is ez történik, ebbe, hosszú évtizedekre gyakorlatilag belerokkan Magyarország. Azt is hisszük, hogy a kormány sem gondolja komolyan rendezését, viszont hatalmas lehetőség gondolja azt, hogy az előkészítésre, a médiakampányokra sok-sok-sok milliárd forintot már elkölthettek, és el fognak még költeni” – így Hadházy Ákos.

A budapesti olimpiai pályázat kapcsán már tavaly – Róma visszalépésére hivatkozva – másfél milliárd forinttal több mint 7 milliárdra emelték a külső szakértői keretet.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pedig a napokban a Hír TV-nek azt mondta, hogy akkor is stadion épül azon a 16 milliárd forintért megvásárolt Duna-parti telken, ha nem lesz világverseny.

A Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet decemberi felméréséből azonban az derül ki: hogy a magyar lakosság 63 százaléka támogatja a 2024-es magyar olimpiai és paralimpiai pályázatot. A közvélemény-kutatást a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. rendelte meg.