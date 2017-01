Elhunyt Tatár István

A 4x100-as és a 4x200-as váltóban futott országos csúcs is nevéhez fűződik

A pályafutása során végig a Budapesti Honvédban versenyző egykori rövidtávfutó ma is két országos rekordot tart – a 4x100-as és a 4x200-as váltóban futott országos csúcs is nevéhez fűződik. Részt vett az 1980-as és az 1988-as olimpiákon, szerepelt olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki döntőben is. Pályafutása után egészen a közelmúltig a Honvéd atlétikai szakosztályának igazgatója volt.

Tatár István 58 éves volt.

