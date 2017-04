Élhetetlenné vált Röszke a határkerítéstől

Hiába vártak a magyar hatóságoktól megoldást, ezért az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak a röszkei családok. A határkerítés közvetlen közelében élnek, az építmény és a folyamatos rendőri jelenlét élhetetlenné tette otthonukat. Elköltöznének, de nem tudják eladni a házukat, az ingatlan ugyanis elvesztette értékét.

Mindössze néhány méterre lakik Mihók Gábor és felesége a röszkei határkerítéstől. A fiatal pár két éve, nem sokkal a menekültek tömeges érkezése előtt költözött ide a nyugodt élet reményében. A határkerítés megépítése azonban mindent átírt. A hangosbemondó még a szél hatására is működésbe lépett, gyakorlatilag folyamatosan szólt, nyolc nyelven mondta be az utasítást, hogy a bevándorlók menjenek a tranzitzónákhoz. A szerkezetet hosszas küzdelem után sikerült kikapcsoltatni, de a házaspár szerint a huszonnégy órában szolgálatot teljesítő, hangoskodó rendőrök miatt sem tudnak aludni.

Ráadásul Mihókék telkének felére és a házuk teljes területére az ORFK kérésére bejegyezték a közérdekű használati jogot. Fellebbezésnek helye nincs, a tulajdonos köteles tűrni. Az ott lakók úgy gondolják, mivel nyugalmukat állandóan megzavarják, a rendőrségnek kártérítést kellene fizetnie, vagy kisajátítani telküket, mivel eladhatatlanná vált. Bírósághoz is fordultak, eddig eredménytelenül. Mihók Gábor szerint az ügyüket eddig sehol nem vették komolyan, a bíróságon sem, Magyarországon lassan az összes jogi keretet kimerítették, most Strasbourg-hoz fordultak.

Egy másik, idősebb házaspárnak a határkerítéshez tartozó út megépítése okozott jelentős károkat, megrongálták a fóliaházukat és a kerítést is. Kártérítésként hétezer forintot fizetne nekik a magyar állam. Szűcsné Kántor Irén és férje 33 éve laknak Röszkén. Elegük van a rendőrök jelenlétéből.Az asszony szerint ugyanis borzasztó zaj van a környéken. Volt, hogy a kerítés hangosbemondója egész éjszaka ment.

Az érintettek abban bíznak, ha a rendőrség kisajátítaná a házukat, a kapott pénzből elköltözhetnének. A Fidesz alelnöke segítséget ígért, bár csak általánosságban. Németh Szilárd szerint ugyanis a rendőrség kisajátítást célzó lehetősége az ezen az alapon nem működik, hanem fordítva. „Természetesen mindenkit meg kell védenünk Magyarországon, és nyilván, hogyha valaki ennek valamilyen kárát szenvedi, akkor azon segíteni kell” - ígérte meg a korábbi rezsibiztos.

A jogszabályokra hivatkozik a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár is. Tuzson Bence szerint csak azért, mert a déli határzár miatt közérdekű használati jogot jegyeztek be a telkükre, az ingatlantulajdonosoknak nem jár kártalanítás: „a magyar szabályozás - mondom - e tekintetben teljes, tehát ott a kártalanítási kötelezettséget is szabályozza minden eset tekintetében. Nyilván azt a konkrét esetet mindig a konkrét esetben kell megvizsgálni. Minden eset más, de az nyilvánvaló, hogy abban az esetben - és ez, mondom - a magyar jogszabályokból következik,, hogy valakinek a tulajdonában korlátozás következik be, akikor a megfelelő jogszabályok mentén lehet kártalanítást követelni”.

Kerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot is a kisajátítás ügyében, adásunkig azonban nem érkezett válasz a kérdéseinkre.