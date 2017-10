Életfogytiglant kapott a gyerekét 108 késszúrással megölő nő

Jogerőssé vált annak a tatai nőnek a büntetése, aki két éve 108 késszúrással végzett nyolcéves kislányával. Első fokon tényleges életfogytiglanra ítélték. A nő fellebbezett, tegnap kezdődött volna a pere másodfokon, de néhány napja a zárkájában széttépte a fellebbezését, majd írásban kérte a bírót, hogy tekintse semmisnek – tudta meg a Hír Televízió Riasztás című műsora. Jelenleg ő az egyetlen nő Magyarországon, aki már biztos, hogy élete végéig rácsok mögött marad.

A tatai asszony elkábította, fojtogatta, majd addig vagdosta és szurkálta nyolcéves lányát egy panzióban, amíg a gyerek testéből szinte semmi sem maradt. A kislány csak néhány napot tölthetett az édesanyjával a tavaszi szünetben, ekkor már évek óta édesapja nevelte, mert a nő az alkoholizmusa miatt nem volt képes gondoskodni róla. Úgy volt, hogy kisvasutazni és kirándulni mennek, előtte vásároltak egy közeli áruházban.

Az ügyész a brutális gyilkossági ügy elsőfokú tárgyalásain a nő korábbi vallomásai alapján idézte fel, mi történt ezután. „Arra emlékszik, hogy elkezdett alkoholt inni, illetve Rivotrilt szedni, merthogy sokkot kapott attól, amit Lara elmondott neki, mégpedig arról, hogy róla mint édesanyáról Lara iskolájában semmit nem tudnak” – idézte Beke Judit ügyész.

A nőben ekkor felszakadtak a régi sebek. Miután visszaértek a panzióba, sört és pezsgőt rendelt. Az ajtót bezárta, majd gyógyszereket vett be, és inni kezdett. A pezsgőbe kevert nyugtatókkal a gyereket is elkábította.

Ezután kést ragadott, és percekig szúrta-vágta elkábított kislányát. A gyerek rövid idő alatt elvérzett. De a nő ezután sem állt le: egy zsineggel fojtogatta tovább a törékeny testet.

Néhány nap elteltével az asszony barátnőjének és a gyerek apjának is gyanús lett, hogy csak a nővel tudnak telefonon beszélni, a kislánnyal nem. A rendőrséghez fordultak.

„Először a behatoló rendőrök nem is vették észre a gyermeket. Olyan szépen meg volt vetve az ágy, hogy azt hitték, hogy érintetlen, és csak amikor felhajtották rajta a takarót, akkor vették észre, hogy az elhunyt gyermek holttestét találták meg” – ismertette Beke Judit.

A nő végül a lehető legsúlyosabb büntetést kapta első fokon, tényleges életfogytiglani szabadságvesztést. A bíró szerint ugyanis már előre eltervezte a brutális gyilkosságot. Az asszony és védője akkor fellebbezett az ítélet ellen. Enzsöl Péter ügyvéd most is azon az állásponton van, hogy a bíró túl szigorú döntést hozott.

„Az előre kitervelt minősítést mi mindvégig vitattuk, úgy gondolom, hogy jó alappal. Több olyan elem van ebben az ügyben, amely egyértelműsíti, hogy hirtelen és pontosan föl nem mért döntés született akkor ott. És olyan elmeállapotban, amely kizárja, hogy erre rákészülés vagy komolyabb előkészület lett volna” – mondta Enzsöl Péter.

Az ügyvéd akkor és most is azt mondta a Riasztásnak, hogy csak annyit akar elérni másodfokon, hogy a bíró hagyja meg a szabadság illúzióját védencének. Azaz hogy legalább évtizedek múlva vizsgálható legyen a szabadulás lehetősége. A nő most erről, váratlanul, önként mondott le.