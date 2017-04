Élesedik a Fidesz–Jobbik plakátháború

Fideszes politikus buzdított plakátrongálásra, a kormánypárt frakcióvezetője szerint ez belefér a szabad véleménynyilvánításba. A Jobbik válaszul akciózott a Parlamentben.

Nemzeti konzultációs plakátot rongáltak baloldali aktivisták még 2015 nyarán. Akkor a miniszterelnök is úgy gondolta, hogy törvénytelenséget követtek el. „Szerintem a garázdasághoz meg a rongáláshoz nincs joguk, ezt majd a bíróságon lefolytatják” – mondta Orbán Viktor.

Akkor a bíróság az ellenzéki plakátrongálóknak adott igazat. Most erre hivatkozott a Fidesz frakcióvezetője, miután kiderült, hogy a párt önkormányzati képviselője jelentkezőket toborzott a Jobbik korrupciós hirdetéseinek telefirkálására. „A politikai véleménynyilvánítás szabadsága előrébb való jog, mint az a jog, ami ahhoz az emberhez fűződik, aki valamilyen politikai véleményt nyilvánossá tesz a plakátokon keresztül” – mondta Kósa Lajos, aki párttársa ízlését dicsérte, mivel ő díszítésről írt levelében, nem pedig rongálásról.

A Fidesz-frakcióvezető szerint Csonka László nem követett el semmilyen törvénybe ütközőt, „az már külön csak a jó ízlését dicséri, hogy nem azt mondta, hogy szaggassátok le testvéreim, ahol éritek, hanem azt mondta, hogy dekoráljátok ki”.

A plakátháború kicsiben az Országházban is folytatódott. A Fidesz sajtótájékoztatóján megjelenő jobbikos Volner János rövid üzenetet ragasztott a nagyobbik kormánypárti frakciószobájának ajtajára, és a fideszes válasz sem váratott sokáig.

A Jobbik elnöke szerint a Fidesz bebizonyította: csak rombolni tud: „ez a plakátrongálás erről szól és arról, hogy a Fideszben egy nagyon komoly félelem munkál, és annak a pártnak a plakátjait rongálja, amelyik párttól a leginkább tart, sőt, amelyik párttól egyedül tart ma Magyarországon, ez pedig a Jobbik. Jól is teszi egyébkét Orbán Viktor és Kósa Lajos is, ha fél a Jobbiktól, mert 2018-ban le lesznek váltva, és az a fajta pusztítás véget fog érni, ami most is zajlik” – mondta Vona Gábor.

A KDNP szerint a kormány támogatói is élhetnek ilyen eszközökkel, ha ellenfeleik használják azokat.