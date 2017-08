Elérte a bíróságokat a kormánypropaganda

Nem kérnek a közpénzek átláthatóságáért küzdő Transparency International által szervezett továbbképzésből, pedig az Európai Unió is finanszírozza. Az MSZP szerint az Országos Bírósági Hivatal egyértelműen bizonyítja a civil szervezetek megbélyegzését, az igazságügyi bizottság fideszes alelnöke viszont sorosozva helyeselte Handó Tünde döntését.

A romániai Freedom House és az Európai Unió támogatásával szervez versenyjogi témában továbbképzést, elsősorban bíráknak, a közpénzek átláthatóságáért küzdő Transparency International.

hirdetés

Hasonló programjuk már korábban is volt: együttműködtek a rendőrséggel és a Miniszterelnökséggel is. A továbbképzésbe ezúttal az Országos Bírósági Hivatalt vonták volna be, hiába: elutasító választ kaptak. Később meghívókat is küldtek az ítélőtábláknak is, ahonnan pedig még választ sem kaptak.

A Hír TV birtokába került levél szerint a bíráknak nem engedélyezték a részvételt a továbbképzésen, mégpedig integritási kockázatra hivatkozva.

„Annyi tűnt fel, hogy nem érkeznek a jelentkezések, vidéki bíróságokról sem; semmilyen visszajelzést nem kaptunk.”

A Transparency ennek ellenére megtartja a továbbképzést.

„Abban bízunk, hogy a bírák függetlenek, és nem gondolom, hogy meg lehetne tiltani, hogy részt vegyenek a szakmai konferencián. Bízunk benne, hogy bírák is lesznek a nézők között. Azt tervezzük, hogy kinyitjuk a közönség körét a versenyjog iránt érdeklődő ügyvédeknek, de azért bízunk benne, hogy bírák is lesznek” – mondta Nagy Gabriella közpénzügyi programvezető.

Az MSZP szerint elfogadhatatlan az OBH eljárása.

„Itt a bizonyíték, hogy megbélyegeznek civil szervezeteket. Teljesen elfogadhatatlan, hogy szakmai ügyben, egy szakmai konferenciában ilyen módon beavatkozzon a Fidesz-kormányzat, pláne a bíróság életébe. Ez teljesen elfogadhatatlan, ezt a módosítást el kell törölni. Ha ők törvény sértenek, akkor annak megvan a módja, hogy számon lehessen kérni” – jelentette ki Tóth Bertalan frakcióvezető.

Az igazságügyi bizottság fideszes alelnöke szerint viszont helyes döntés, ha a bírák távol tartják magukat a TI képzésétől.

„A bíróknak minden olyan továbbképzésen részt kell venniük, amely esetlegesen a tájékozódásukat, a szakmai elmenetelüket elősegíti. Ugyanakkor én többször elmondtam, a TI kifejezetten Soros Györgyhöz köthető, Soros György által pénzelt szervezet. Én nem igazán tartom azt jó ötletnek, hogy egy olyan szervezet, amely kifejezetten politizál Magyarországon, önmagát civilnek mondva bíróknak tart bármilyen továbbképzést, miközben Soros György és a hozzá köthető szervezetek minden irányból támadják Magyarországot” – mondta Budai Gyula.

hirdetés

Az ügyben kerestük az OBH-t, de egyelőre nem válaszoltak kérdéseinkre. A Transparency által szervezett konferencia megnyitására egyébként a szervezet Handó Tündét, Szájer József fideszes EP-képviselő feleségét kérte fel, és a program keretében több bírának arra is lett volna lehetősége, hogy Luxemburgban az Európai Unió Bíróságának munkáját tanulmányozza.